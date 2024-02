Afaste a serpentina um pouco e olhe o que houve de novidades neste sábado

Para você, rapidinho, um resumo das principais notícias publicadas neste sábado no noticiário do Paraibaonline.

Informe-se, compartilhe e volte para a folia.

Posto de combustíveis no Centro de Campina Grande é interditado

Posto de combustíveis no Centro de Campina Grande é interditado (paraibaonline.com.br)

Aparte: reforma tributária poderá impactar na conta mensal de água

Aparte: reforma tributária poderá impactar na conta mensal de água (paraibaonline.com.br)

Historiador: “Carnaval está sob ataque em múltiplas frentes”

Historiador: “Carnaval está sob ataque em múltiplas frentes” (paraibaonline.com.br)

Ocupação hoteleira de João Pessoa tem bons números no carnaval

Ocupação hoteleira de João Pessoa tem bons números no carnaval (paraibaonline.com.br)

Flamengo vence Volta Redonda e assume vice-liderança do Carioca

Flamengo vence Volta Redonda e assume vice-liderança do Carioca (paraibaonline.com.br)

Botafogo-PB vence Juazeirense e mantém 100% no Nordestão

Botafogo-PB vence Juazeirense e mantém 100% no Nordestão (paraibaonline.com.br)

Ex-BBB Juliette: “O pop brasileiro seria impossível sem o brega”

Ex-BBB Juliette: “O pop brasileiro seria impossível sem o brega” (paraibaonline.com.br)

No Recife: músicas de Reginaldo Rossi inspiram fantasias no Galo da Madrugada

No Recife: músicas de Reginaldo Rossi inspiram fantasias no Galo da Madrugada (paraibaonline.com.br)

Dom Manoel Delson: Quaresma, tempo de voltar ao primeiro amor!

Dom Manoel Delson: Quaresma, tempo de voltar ao primeiro amor! (paraibaonline.com.br)

Carnaval da Bahia: Olodum festeja os seus 45 anos; veja detalhes

Carnaval da Bahia: Olodum festeja os seus 45 anos; veja detalhes (paraibaonline.com.br)

Brasil admite violação em desaparecimento de trabalhador paraibano em 2002

Brasil admite violação em desaparecimento de trabalhador paraibano em 2002 (paraibaonline.com.br)

Veja as dicas para proteger cartão e celular no carnaval

Veja as dicas para proteger cartão e celular no carnaval (paraibaonline.com.br)

Sambódromo do Rio completa 40 anos com evolução de desfiles

Sambódromo do Rio completa 40 anos com evolução de desfiles (paraibaonline.com.br)

Rede social do canal de notícias CNN Brasil sofre ataque de hacker

Rede social do canal de notícias CNN Brasil sofre ataque de hacker (paraibaonline.com.br)

Prefeitura de Campina Grande sanciona lei que garante o reajuste dos professores

Prefeitura de Campina Grande sanciona lei que garante o reajuste dos professores (paraibaonline.com.br)

CBF divulga confrontos da Copa do Brasil; veja datas dos jogos de Treze e Sousa

CBF divulga confrontos da Copa do Brasil; veja datas dos jogos de Treze e Sousa (paraibaonline.com.br)

Veja o balanço das inscrições do concurso público nacional

Veja o balanço das inscrições do concurso público nacional (paraibaonline.com.br)

Podcast: gerente administrativo do Huac fala sobre as obras do hospital de Campina

Podcast: gerente administrativo do Huac fala sobre as obras do hospital de Campina (paraibaonline.com.br)

Consultório JM: Médico fala sobre sinais e sintomas da rinite alérgica

Consultório JM: Médico fala sobre sinais e sintomas da rinite alérgica (paraibaonline.com.br)

Humorista cria samba-enredo sobre ‘paralelepípedo’ e viraliza

Humorista cria samba-enredo sobre ‘paralelepípedo’ e viraliza (paraibaonline.com.br)

Alerta: cigarro eletrônico aumenta risco de infarto, avisa SBC

Alerta: cigarro eletrônico aumenta risco de infarto, avisa SBC (paraibaonline.com.br)

Compras no Carnaval: Advogada alerta consumidores sobre valores e qualidade dos produtos

Compras no Carnaval: Advogada alerta consumidores sobre valores e qualidade dos produtos (paraibaonline.com.br)

Aparte: pastor se irrita e chama colegas de “covardes” e “cagões’

Aparte: pastor se irrita e chama colegas de “covardes” e “cagões’ (paraibaonline.com.br)

Corinthians oficializa contratação de treinador português

Corinthians oficializa contratação de treinador português (paraibaonline.com.br)

Flores: emoções, cores e vínculos na Feira Central de Campina Grande

Flores: emoções e cores na Feira Central de Campina Grande (paraibaonline.com.br)

Amigos do Autista participa de formação para servidores da Prefeitura de Campina

Amigos do Autista participa de formação para servidores da Prefeitura de Campina (paraibaonline.com.br)

Podcast: confira os dados sobre casos e focos de dengue em Campina Grande

Podcast: confira os dados sobre casos e focos de dengue em Campina Grande (paraibaonline.com.br)

Leia também:

Veja o que repercute pelo Brasil neste sábado de carnaval

Veja o que repercute pelo Brasil neste sábado de Carnaval (paraibaonline.com.br)

As notícias estão rolando… Entre no bloco dos ´bem informados´

As notícias estão rolando… Entre no bloco dos ´bem informados´ (paraibaonline.com.br)