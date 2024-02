No decorrer do dia o tempo deverá permanecer com nebulosidade variável e a possibilidade de ocorrência de chuvas isoladas sobre as regiões do Cariri/Curimataú , Sertão e Alto Sertão. Já, sobre as região do Agreste, Brejo e Litoral poderão ocorrer chuvas a qualquer hora do dia.

* Aesa