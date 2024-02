Prefeito participa de posse no Conselho Nacional do Ministério Público

O prefeito de Boa Vista, André Gomes, vice-presidente da Federação das Associações dos Municípios da Paraíba (Famup), participou, ao lado do presidente da entidade, George Morais, da posse do procurador do Distrito Federal Edvaldo Nilo de Almeida no Conselho Nacional do Ministério Público, em Brasília.

O novo conselheiro, indicado pela Câmara dos Deputados, tomou posse para o biênio 2024-2026. A solenidade ocorreu nesta terça-feira, 06, na sede do CNMP, e foi conduzida pelo presidente do conselho Paulo Gonet com presenças de autoridades políticas, do Judiciário, do MP e demais setores da sociedade civil de todo o país.

Além dos representantes da Famup, outros paraibanos estiveram no evento, a exemplo de Marcelo Puma, diretor-presidente do Hospital Napoleão Laureano; de Pereirinha, conselheiro do Laureano; Derlópidas Neves, diretor-presidente do Hospital da FAP; o ex-deputado João Fernandes; e Éden Duarte, prefeito de Sumé.

“Diante da grande importância do Conselho Nacional do Ministério Público, desejo bastante sucesso ao trabalho do seu novo membro, o Dr. Edvaldo Nilo”, frisou o prefeito André Gomes, que seguirá cumprindo agenda de trabalho na capital federal nesta quarta-feira.