Podcast: gerente administrativo do Huac fala sobre as obras do hospital de Campina

No programa Conexão Caturité, no quadro Saúde em Dia, o professor Allison Haley, gerente Administrativo do Hospital Universitário Alcides Carneiro, compartilhou atualizações sobre as melhorias planejadas para a unidade hospitalar.

Durante o evento realizado na última semana para a assinatura das ordens de serviços, foram anunciadas diversas obras que visam aprimorar os serviços de saúde oferecidos à comunidade.

Entre as novidades, destaca-se a construção de um novo lactário, proporcionando um ambiente mais adequado para o cuidado e alimentação dos recém-nascidos.

Além disso, estão previstas a reforma e ampliação da central de abastecimento farmacêutico, visando garantir um fornecimento eficiente de medicamentos e materiais hospitalares, e a reforma da ala pediátrica.

Para mais detalhes, não deixe de ouvir o podcast completo disponível abaixo.