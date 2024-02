Flores: Umas enfeitam a vida, outras enfeitam a morte. E no coração da Feira Central de Campina Grande, elas se destacam pelas cores, beleza e perfumes.

No cenário da feira de flores da cidade, onde elas protagonizam histórias de amor, a reportagem da Rádio Caturité FM foi conhecer os vendedores que diariamente comercializam arranjos, buquês, cestas e grinaldas.

Uma dessas protagonistas é Maria do Carmo, que há 50 anos trabalha com flores e brinca dizendo que elas “ajeitam e desmancham casamentos”.

– Há 50 anos estou aqui e comercializo muitas espécies, como copo de leite, flor do campo, flores vermelhas, flores silvestres. É uma alegria e serve para ajeitar e desmanchar casamentos. Eu tenho muito carinho e fico feliz quando os clientes passam para agradecer porque sempre chegam dizendo que brigou com a namorada, com a esposa e a flor tem esse poder de fazer sorrir – revela Maria do Carmo, sorridente e orgulhosa.

Ivanildo Olímpio, cliente assíduo da feira de flores, ressalta a importância dos buquês como presentes especiais. “Nós perguntamos à nossa filha o que ela queria ganhar de presente e ela disse que queria um buquê de flores. E eu vim comprar”, conta Ivanildo, enfatizando como as flores não são apenas produtos, mas representam o desejo de transmitir sentimentos e afeto.

Bernadete e Severino, parceiros na vida e na jornada da venda de flores, expressam a satisfação em trazer alegria às pessoas.

– Nós ficamos felizes porque as flores trazem alegria pra gente. Sempre há uma pessoa triste e uma flor tem esse poder de animar – salientou.

Na Feira Central de Campina Grande, as flores não são apenas produtos em exposição, mas também desempenham um papel fundamental na vida sentimental, seja para presentes de aniversário, noivado, casamento, para pedir desculpas, para Dia dos Namorados ou para demonstrar amor mesmo na morte.

Ouça a reportagem e conheça mais sobre a feira de flores de Campina Grande.