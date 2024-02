Amigos do Autista participa de formação para servidores da Prefeitura de Campina

O Instituto Brenda Pinheiro – IBP, através do Projeto AMA – Amigos do Autista de Campina Grande participou esta semana de uma Roda de Conversa no Centro de Referência da Assistência Social – CRAS Bodocongó, dentro da programação de uma Formação Continuada promovida pela Prefeitura de Campina Grande – PMCG.

O IBP-AMA esteve presente com a participação da presidente do instituto, Vânia Pinheiro, e da Pedagoga Cristine Falcão.

O objetivo da Roda de Conversa foi disseminar informações dobre o Transtorno do Espectro Autista – TEA e as terapias com eficácia científica comprovada, que são aplicadas no IBP-AMA, como forma de capacitação aos profissionais, estimulando-os a sempre estar atentos a informações sobre o autismo, aplicando os conhecimentos adquiridos na rotina dos equipamentos em que atuam na estrutura da PMCG.

A formação foi destinada a coordenadores e membros dos CRAS que tem serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, dentre eles, psicólogos, assistentes sociais, monitores, volantes e oficineiros, incluindo professores de dança, música, educação física, dentre outros, que trabalham com crianças e adolescentes de 06 a 18 anos, atendidos nos cinco CRAS da Prefeitura de Campina Grande que dispõem de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos.

Todos estes serviços são articulados e monitorados pela Gerência da Criança e do Adolescente da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS. Além de Vânia Pinheiro e Cristine Falcão, também ofereceram a formação Rouseane Andrade, Gerente da Criança e do Adolescente de Campina Grande; e Kátia Nara Carvalho, Supervisora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

“O IBP-AMA, como projeto pioneiro em Campina Grande e região no tratamento de pessoas com autismo, tem cumprido o seu papel social de várias maneiras; e a partir da parceira com a Prefeitura de Campina Grande, sobretudo na capacitação dos profissionais junto à Secretaria de Educação e, agora também, na Assistência Social, nós conseguimos ampliar cada vez mais a conscientização sobre a convivência e inclusão dos autistas em nossa sociedade”, afirmou a presidente Vânia Pinheiro.

