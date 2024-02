Saiba quais são as cidades onde carnaval é considerado feriado

O advogado Allan Queiroz, em entrevista à Rádio Caturité AM, lembrou que o carnaval não é feriado municipal em Campina Grande e nem estadual na Paraíba.

Ele também explicou que o período carnavalesco não é considerado feriado nacional apesar de ser uma festa muito tradicional no país.

Segundo ele, apenas o estado do Rio de Janeiro considera a terça-feira de carnaval como feriado e algumas cidades que tem em sua legislação municipal a regra de feriado, mas elas são exceções e por isso os funcionários da rede privada precisam estar atentos, pois dependem da administração da empresa que decide se vai ou não funcionar no período de momo.

– Apenas no Rio de Janeiro, a terça-feira é feriado e uma cidade no interior de Minas Gerais que tem lei própria e diz que carnaval naquele município é feriado, mas isso é exceção. Os trabalhadores e funcionários devem seguir as diretrizes determinadas pela empresa. Na quarta-feira de cinzas também é um dia comum como qualquer outro – ressaltou.