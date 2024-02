Recorde de passageiros no aeroporto de Campina Grande em janeiro

Além da boa expectativa para o mês de fevereiro, o aeroporto João Suassuna, em Campina Grande, teve também bons números no mês de janeiro.

Segundo dados da administração do terminal, foi superada, pela primeira vez na história, a marca dos 30 mil passageiros no espaço.

Para ser mais exato, foram 31.210 pessoas circulando, um recorde para o equipamento campinense.

Segundo mês do ano

Já para fevereiro, estão previstas 344 operações de pousos e decolagens de aeronaves comerciais das três companhias que operam, atualmente, no terminal de Campina Grande (Azul, Gol e Voepass/Latam).

Os números resultam numa oferta de 31.440 assentos. Segundo a administração do aeroporto João Suassuna, se a estimativa para cada um desses voos for de 80% de ocupação, podemos ter 25.152 passageiros embarcados e desembarcados em Campina Grande para o mês do carnaval.

O que representaria um aumento de 230% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando a movimentação foi de 7.619 passageiros.

Na comparação de números de operações do mesmo período em 2023, quando ocorreram 152, o deste ano (344) representa um aumento de mais de 126%, conforme dados fornecidos pela Aena Brasil, empresa responsável pela administração do aeroporto campinense.