A Prefeitura de Campina Grande paga, nesta sexta-feira, 9, os servidores contratados do município. Pela programação do Calendário Anual, a quitação desta folha seria apenas no dia 10, amanhã, mas naturalmente a Secretaria de Finanças já antecipou para esta sexta.

Ainda ontem, a Sefin já fez a transferência dos recursos para a empresa General Goods – contratada pelo município para gerir o pessoal auxiliar de serviços. Até meio-dia, haverá a quitação dessa folha.

Para esta sexta, já estão sendo processados os pagamentos dos demais contratados diretamente pelo município. Até o início da tarde, a previsão da Sefin é de que todos já tenham sido contemplados pelos recursos em suas contas correntes.