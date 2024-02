Evento Crescer começa nesta sexta-feira em Campina Grande

Começa nesta sexta-feira (9) a programação 2024 do evento “Crescer – o encontro da família católica”, que já é tradição em Campina Grande e integra a programação do Carnaval da Paz, voltado a eventos religiosos e ecumênicos.

Na edição deste ano, o Crescer tem como novidade o horário diferenciado. Diferente de anos anteriores, desta vez o evento acontece das 14h às 21h, na casa de shows Spazzio, no bairro Itararé.

Às 19h30 desta sexta-feira acontece a missa de abertura do encontro, que será realizada na Catedral Diocesana de Campina Grande, na Avenida Floriano Peixoto, no centro da cidade.

O coordenador do Crescer, Gustavo Lucena (foto), aproveitou a audiência da Rádio Caturité FM para convidar toda a comunidade católica para participar do momento de recolhimento e fortalecimento da fé que acontece durante o período.

– O Crescer, além de ser uma preparação para a quaresma é um momento de recolhimento para fortalecer as famílias. Com o tema “A família é a luz do mundo”, nós queremos fortalecer a palavra que diz vós sois a luz do mundo, porque Deus nos deu essa missão de sermos luz e é preciso que a família brilhe a luz dos seus valores, das suas iniciativas diante de todos os homens. O evento esse ano será das 14h às 21h e começa amanhã (sexta) com missa na catedral. Sábado, domingo, segunda e terça nesse horário a programação será no Spazzio de forma totalmente gratuita e voltado àqueles que têm o coração aberto para Jesus – contou.

Na oportunidade, Gustavo também falou sobre alguns destaques da programação. Confira:

No Sábado: Presença de Ângela Abdu – coordenadora do movimento das mães que oram pelos filhos;

Domingo: Chrystian Shankar celebra a santa missa às 19h30;

Segunda: Padre Marlon Múcio, de Taubaté – portador de doença rara vem dar o seu testemunho

Terça: Rodrigo Ferreira, autor da canção Sagrada Família, vem dar o seu testemunho e cantar a consagração. A missa de encerramento será presidida por Dom Dulcênio.