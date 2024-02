Encontro da Nova Consciência é aberto nesta sexta

Outro evento que integra o Carnaval da Paz em Campina Grande inicia sua programação nesta sexta-feira (9): trata-se do Encontro Para a Nova Consciência.

O encontro filosófico e ecumênico é realizado em Campina desde 1991.

Ele irá reunir palestrantes que vão discutir sobre a cultura da paz e a tolerância, partindo do diálogo inter-religioso. Segundo a organização, no evento acontece o “Almaval – o Carnaval da Alma”.

Este ano, a Nova Consciência completa 33 anos de realização e acontece remotamente, com transmissão pelo canal oficial do evento no YouTube. A abertura acontece às 20h de hoje.