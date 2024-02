Apesar de ser uma festa muito tradicional no Brasil, o Carnaval não é considerado feriado nacional. Mesmo tendo cidades como Recife onde a festa é muito forte, não há feriado específico para as datas da folia de momo.

Diante disso, muitas são as dúvidas sobre como fica a jornada de trabalho dos servidores durante o Carnaval.

Para esclarecer esse ponto, a reportagem do Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM, recebeu nesta sexta-feira (9), o advogado e especialista em Direito do Trabalho, Allan Queiroz, que explicou a situação.

– Por tradição, os estados e municípios decretam ponto facultativo para o serviço público, todavia essa medida não tem nenhum reflexo nos negócios privados. Dessa forma, Carnaval não é feriado, e as empresas podem abrir normalmente sem precisar pagar extra aos funcionários – detalhou.

Veja a explicação completa em vídeo:

*Vídeo: Paraibaonline

Inscreva-se no canal do YouTube do Paraibaonline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui