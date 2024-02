STTP vai reforçar frota de ônibus para atender eventos religiosos no Carnaval da Paz

A Coordenadora de Transportes da STTP, Aracy Brasil, assegurou que haverá linhas suficientes para atender a demanda dos eventos religiosos e ecumênicos que acontecem dentro da programação do Carnaval da Paz, que começa nesta quinta-feira (08), com a abertura da Consciência Cristã, da comunidade evangélica.

Segundo explicou a reportagem da Caturité FM, o terminal de integração vai funcionar até às 22h na sexta e a partir do sábado até a terça-feira (13) o horário é estendido até às 22h30.

Ainda conforme Aracy, a linha 0004A estará disponível para atender ao evento católico crescer, no Spazzio e a 555 vai ficar à disposição para fazer a linha para o Hotel Garden, onde será realizado o encontro espírita Miep.

