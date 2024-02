Senador garante R$ 4 milhões para a execução da nova unidade da PRF na Paraíba

As obras da nova unidade da Polícia Rodoviária Federal na Paraíba, localizada na Comunidade Farinha, próximo à Praça do Meio do Mundo, na saída de Campina Grande para o sertão do estado, já foram iniciadas e estão em ritmo acelerado.

A nova unidade é uma conquista do mandato do Senador e Vice-Presidente do Senado Federal, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), que conseguiu os recursos numa articulação junto ao então Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

Veneziano, que está em Moscow, na Rússia, representando o Senado em missão oficial, recebeu imagens do início das obras e demostrou alegria, em virtude da importância da nova unidade.

De acordo com o Senador, a construção da nova unidade irá garantir uma atuação mais eficaz da PRF na região, com o controle efetivo do tráfego e a segurança dos motoristas.

“Teremos uma nova e moderna estrutura, para combinar com a duplicação da BR 230, que também conquistamos e que já é uma realidade para todos nós. Essa unidade, que custará R$ 4 milhões, trará mais segurança para os agentes da PRF e para a população e tem previsão de entrega em 2025”, afirmou.

Na assinatura da ordem de serviço, realizada recentemente, o Secretário Executivo do Ministério da Justiça à época, Diego Galdino, elogiou o poder de articulação de Veneziano para possibilitar a implantação da nova unidade da PRF na Paraíba.

“Posso falar que o padrinho dessa obra é o Senador Veneziano. Ele, que esteve junto conosco recentemente, com o Superintendente Pedro Ivo (da PRF na Paraíba), em Brasília, ao lado do ministro Flávio Dino, conseguiu destravar os recursos necessários para que hoje estivéssemos aqui assinando essa ordem de serviço”, disse Diego.

Pedro Ivo disse que a obra é de fundamental importância e simboliza o trabalho conjunto e a sensibilidade do Senador e do MJSP. “Obrigado, Senador. É muito bom saber que a nossa PRF tem um parceiro em Brasília. Essa conquista é fruto de um trabalho árduo e vai beneficiar toda a população da região”, disse.