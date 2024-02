Saiba quem assumiu a coordenação do Sine-CG

Auditório lotado marcou a manhã desta quinta-feira, 8, para cerimônia de apresentação do novo coordenador do Sine Municipal de Campina Grande, Saulo Muniz.

Oficialmente como coordenador do Sistema Nacional de Empregos de Campina Grande, Saulo apresentou um apanhado de ações que focam no projeto Casa do Trabalhador. O evento contou com a presença de diversos segmentos sociais.

A secretária municipal de Assistência Social, Pâmela Vital do Rêgo, deu as boas-vindas ao novo coordenador e destacou a importância do Sine para a geração de emprego e renda em Campina Grande.

“Estamos muito felizes com a apresentação do Dr. Saulo Muniz, agora na Família Semas, por meio do Sine. É muito bom ver que ele traz essa experiência no Procon, onde já nos ajudou muito. Através do seu trabalho vamos fazer o sucesso de empregabilidade em Campina. Diversas vagas de emprego surgirão e estamos animados em tê-lo ao nosso lado”, disse.

A secretária Pâmela elogiou o trabalho da equipe do Sine-CG e agradeceu o apoio da Prefeitura e do Ministério do Trabalho e Emprego. Ela também mencionou o projeto da Casa do Trabalhador, que promete revolucionar o atendimento e a qualificação dos trabalhadores da cidade.

Missão

O novo coordenador se mostrou motivado com a nova missão. Ele agradeceu a confiança e o convite do prefeito Bruno Cunha Lima para assumir o desafio de coordenar o Sine Municipal e explicou que tem como objetivo executar o projeto Casa do Trabalhador ampliando os serviços, incluindo reformas na estrutura física, tecnológica e humana do órgão, oferecendo mais vagas, mais parcerias e mais cursos de capacitação para os profissionais de Campina Grande.

Em seu discurso, Saulo Muniz afirmou que busca “fazer do Sine Municipal um modelo de referência em conexões para todo o país, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social de Campina Grande, além da melhoria na qualidade de vida dos trabalhadores”.

O coordenador também comentou sobre sua intenção em colocar o Sine Itinerante nas ruas ainda neste primeiro semestre. O equipamento levará os serviços do Sine Municipal para as comunidades mais carentes e distantes do centro.

O evento recebeu diversos servidores e parceiros, a exemplo de Hércules Lafite, (Vigilância e Saúde Ambiental); Welton Oliveira (Associação Comercial de Campina Grande – ACCG); Carlos Allan (Teatro Municipal); Gisele Sampaio (Secretaria de Cultura); Cícero Costa Freire (Conselheiro Municipal do Trabalho, representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico), entre outros representantes de empresas e órgãos públicos.