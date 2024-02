O presidente da FIEPB, Francisco Gadelha, recebeu no último dia 02 de fevereiro, em João Pessoa, o diretor nacional do SENAI, Gustavo Leal, para uma apresentação de programas nacionais com direcionamentos para a atuação do departamento regional da Paraíba, com visão estratégica para os próximos três anos.

Durante a reunião, também estiveram presentes a diretora regional do SENAI Paraíba, Ana Claudia Moreira, o gerente executivo de Tecnologia e Inovação, Wagner Porto, e a gerente executiva de Educação, Daniela Almeida.

A visita de Gustavo Leal ao departamento regional da Paraíba acontece como parte de uma série de reuniões com presidentes de federações de todo o país, a pedido do presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban.