Prefeitura de JP prepara operação de trânsito e transporte para o Bloco Cafuçu

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), vai promover nesta sexta-feira (9), uma operação especial de trânsito e transporte, para o desfile do Bloco Cafuçu.

O planejamento contará com 30 agentes de mobilidade trabalhando no ordenamento do fluxo, 14 linhas de ônibus com horários ampliados e 10 ônibus extras após as 00h garantindo o retorno dos foliões para casa.

De acordo com o superintendente de mobilidade da Capital, Expedito Leite Filho, a expectativa é de que a operação na área central da cidade transcorra com tranquilidade, assim como, aconteceu durante os cinco dias de festividades na Via Folia (Avenida Epitácio Pessoa).

“Através do trabalho conjunto com órgão parceiros e também contando com a colaboração e prudência da população, estamos tendo um Folia de Rua com extrema satisfação no que diz respeito a segurança viária dos foliões, sem o registro de ocorrências graves. Esperamos que este clima seja mantido e, para isso, seguiremos com nosso plano de trânsito e transporte especial, afim de assistir à população no que for preciso”, explicou

Bloqueios e desvios – A partir das 17h, o fluxo de veículos será bloqueado totalmente no corredor que inclui a Praça João Pessoa, Praça 1817, Avenida Visconde de Pelotas e a Praça Dom Adauto (Palácio do Bispo).

Taxistas poderão estacionar em espaços específicos para a categoria, na Avenida Barão do Abiaí, Parque Solon de Lucena e Praça 1817.

Transporte público – As linhas 102, 104, 116, 120, 203, 301, 302, 303, 504, 507, 510, 602, 701, 1500 e 5100, que geralmente circulam até as 22h50, estenderão a operação e realizarão viagens até as 00h30.

Estas viagens iniciarão nas plataformas da Lagoa. Após este horário, a Semob-JP vai disponibilizar 10 veículos extras que serão ofertados de acordo com a demanda observada pelos agentes de mobilidade.

Dicas aos foliões – Preocupado em manter o folião em segurança no trânsito, o órgão de mobilidade, dá as seguintes dicas a quem curte os festejos carnavalescos:

– Não ingira álcool se for dirigir;

– Antes da folia, reúna a turma e eleja o motorista da rodada;

– Se deixar o carro em casa, escolha um transporte seguro e regulamentado, como ônibus e táxi;

– Chegue com antecedência para evitar congestionamento e estacionar o veículo com tranquilidade;

– Respeitem as sinalizações, inclusive, rampas, ciclovias e ciclofaixas;

– Em caso de urgência de trânsito, acione os agentes da Semob-JP pelo WhatsApp (83) 987602134.