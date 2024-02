Podcast: Secovi-PB dá dicas de locação e segurança para o Carnaval

No episódio desta semana do quadro Mercado Imobiliário, no Programa Conexão Caturité, Érico Feitosa, presidente do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis e dos Condomínios Residenciais e Comerciais do Estado da Paraíba (Secovi-PB), abordou importantes questões relacionadas à segurança e organização condominial durante o período do carnaval.

Feitosa destacou a necessidade de observar o princípio da razoabilidade. Ele ressaltou a importância de priorizar a segurança, especialmente em cidades que recebem um grande fluxo de pessoas, a exemplo de Campina Grande, que, além do carnaval, terá eventos como o Encontro da Consciência Cristã.

O presidente também abordou a questão dos aluguéis temporários por meio de aplicativos como o Airbnb e o Booking.

Ele enfatizou a importância de os proprietários cadastrarem os novos inquilinos para garantir a segurança dos condomínios e evitar a presença de pessoas desconhecidas.

Para aqueles que optam por permanecer em casa durante o período do carnaval, Érico ressaltou a importância de os síndicos estarem atentos ao Regimento Interno do condomínio, garantindo o bom funcionamento e a tranquilidade dos moradores.

Para mais detalhes, ouça aqui o podcast completo.