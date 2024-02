Acompanhe abaixo as notícias que foram destaque nesta quarta-feira no noticiário do Paraibaonlne.

Aproveite e compartilhe com amigos e familiares.

Aposentado chamado de ‘terror do INSS’ comemora 123 anos de vida

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/07/aposentado-chamado-de-terror-do-inss-comemora-123-anos-de-vida/

Tovar vira ´plano B´ de Romero e já admite disputar a PMCG contra Bruno

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/07/tovar-vira-plano-b-de-romero-e-ja-admite-disputar-a-pmcg-contra-bruno/

Inquérito vai apurar denúncia de poluição em Cabedelo

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/07/inquerito-vai-apurar-denuncia-de-poluicao-em-cabedelo/

Grupo Globo deverá renovar contrato para transmissão do Brasileirão

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/02/07/grupo-globo-devera-renovar-contrato-para-transmissao-do-brasileirao/

LDO: veto deve ser votado na CMCG; prefeito diz que alteração é inconstitucional

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/07/ldo-veto-deve-ser-votado-na-cmcg-prefeito-diz-que-alteracao-e-inconstitucional/

Brasil quer eliminar 14 doenças que atingem população vulnerável

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/07/brasil-quer-eliminar-14-doencas-que-atingem-populacao-vulneravel/

Projeto proíbe fabricação, comercialização e uso de linhas com cerol

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/07/projeto-proibe-fabricacao-comercializacao-e-uso-de-linhas-com-cerol/

Governo divulga chamada de candidatos selecionados pelo Programa Habilitação Social

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/07/governo-divulga-chamada-de-candidatos-selecionados-pelo-programa-habilitacao-social/

Vereador campinense critica omissão de ambientalistas sobre desmatamento

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/07/vereador-campinense-critica-omissao-de-ambientalistas-sobre-desmatamento/

Líder da oposição em Campina Grande devolve o cargo à bancada

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/07/lider-da-oposicao-em-campina-grande-devolve-o-cargo-a-bancada/

Apresentadora da Globo é substituída às pressas após um mal-estar

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/07/apresentadora-da-globo-e-substituida-as-pressas-apos-um-mal-estar/

Cai o primeiro técnico do Campeonato Paraibano

https://paraibaonline.com.br/esportes/cai-o-primeiro-tecnico-do-campeonato-paraibano/

Empresário de Lagoa Seca é preso sob a suspeita de esquema de fraude milionário

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/02/07/empresario-de-lagoa-seca-e-preso-sob-a-suspeita-de-esquema-de-fraude-milionario/

Presidente da CMCG: governabilidade só com diálogo

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/07/presidente-da-cmcg-governabilidade-so-com-dialogo/

Prefeito campinense defende a “construção de consensos”

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/07/prefeito-campinense-defende-a-construcao-de-consensos/

Supremo Tribunal derruba separação de bens em casamento de idosos

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/07/supremo-tribunal-derruba-separacao-de-bens-em-casamento-de-idosos/

Presidente do PSDB/PB: com o governador não tem espaço para Romero

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/07/presidente-do-psdb-pb-com-o-governador-nao-tem-espaco-para-romero/

Campeonato Carioca: em jogo péssimo, Flamengo marca no fim e ganha clássico

https://paraibaonline.com.br/esportes/campeonato-carioca-em-jogo-pessimo-flamengo-marca-no-fim-e-ganha-classico/

Na Globonews e ao vivo: jornalistas entram em rota de colisão

https://paraibaonline.com.br/fuxico/2024/02/07/na-globonews-e-ao-vivo-jornalistas-entram-em-rota-de-colisao/

Casos prováveis de dengue já se aproximam de 400 mil no Brasil

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/02/07/casos-provaveis-de-dengue-ja-se-aproximam-de-400-mil-no-brasil/

PRF apreende grande carga de cigarros paraguaios em Cruz do Espírito Santo

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/02/07/prf-apreende-grande-carga-de-cigarros-paraguaios-em-cruz-do-espirito-santo/

Vereador diz que sem união não há chance de derrotar Bruno em CG

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/07/vereador-diz-que-sem-uniao-nao-ha-chance-de-derrotar-bruno-em-cg/

Narcotraficante do Rio de Janeiro é preso no Cariri da Paraíba

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/02/07/narcotraficante-do-rio-de-janeiro-e-preso-no-cariri-da-paraiba/

Atlético-PB tira invencibilidade do Nacional-P e entra no G-4

https://paraibaonline.com.br/esportes/atletico-pb-tira-invencibilidade-do-nacional-p-e-entra-no-g-4/

Preços de carnes em João Pessoa registram grande diferença; confira

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/07/precos-de-carnes-em-joao-pessoa-registram-grande-diferenca-confira/

João Azevêdo diz na Assembleia que “a Paraíba está no rumo certo”

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/07/joao-azevedo-diz-na-assembleia-que-a-paraiba-esta-no-rumo-certo/

Bruno revela que deve procurar Romero Rodrigues para conversar

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/07/prefeito-revela-que-deve-procurar-romero-rodrigues-para-conversar/

Dona do Magazine Luiza comenta sobre o futuro das lojas físicas

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/02/07/dona-do-magazine-luiza-comenta-sobre-o-futuro-das-lojas-fisicas/

Justiça do Trabalho: ‘Salário’ extra pago a amante não integra remuneração

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/07/justica-do-trabalho-salario-extra-pago-a-amante-nao-integra-remuneracao/

Sobrinho de ministra do governo Lula é assassinado no Acre

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/02/07/sobrinho-de-ministra-do-governo-lula-e-assassinado-no-acre/

Na abertura do ano na CMCG, prefeito pede cooperação aos vereadores

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/07/na-abertura-do-ano-na-cmcg-prefeito-pede-cooperacao-aos-vereadores/

Ex-professor é preso na Paraíba por pornografia infantil

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/02/07/ex-professor-e-preso-na-paraiba-por-pornografia-infantil/

Imposto de Renda da Pessoa Física: governo aumenta limite de isenção

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/02/07/imposto-de-renda-da-pessoa-fisica-governo-aumenta-limite-de-isencao/

No carnaval: maioria das mulheres tem medo de assédio sexual

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/07/no-carnaval-maioria-das-mulheres-tem-medo-de-assedio-sexual/

Aparte: Romero afaga governador e mantém distância de Bruno

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/07/aparte-romero-afaga-governador-e-mantem-distancia-de-bruno/

