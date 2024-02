Na abertura da Consciência Cristã, Prefeitura formaliza doação de terreno para construção da sede da Vinacc

Considerado um dos maiores eventos evangélicos do Brasil, o Consciência Cristã foi aberto na noite desta quinta-feira, 08, no Parque do Povo, sob o tema “No Poder do Espírito”, que norteará todos os estudos e ministrações entre os dias 08 e 13 de fevereiro.

O prefeito Bruno Cunha Lima prestigiou pelo quarto a o consecutivo o evento, acompanhado da primeira-dama, Juliana Figueiredo Cunha Lima e auxiliares diretos.

Organizado pela Visão Nacional para a Consciência Cristã (Vinacc), o evento atrai este ano caravanas de todos os estados, totalizando 600 cidades, de acordo com a coordenação do encontro.

A abertura contou com a pregação do pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, Hernandes Dias Lopes.

O Grupo Logos também participou do momento, apresentando vários louvores com o pastor Paulo Cezar, além do Visão Cristocêntrica com o louvor congregacional.

Um dos momentos que mais chamaram a atenção dos presentes foi a oficialização, por parte de Bruno Cunha Lima, da doação de um terreno para a construção da sede própria da Vinacc.

A instituição funciona em um imóvel alugado no bairro da Liberdade. Para tanto, o prefeito destacou a importância social da Vinacc para a região.

“A Vinacc, há quase 30 anos, promove a Consciência Cristã. Mas, mais do que isso, diariamente promove a paz, a reconstrução de vidas e de laços familiares. Nada mais justo do que promovermos esse reconhecimento por meio da doação de uma área, numa iniciativa da Prefeitura de Campina Grande e da Câmara de Vereadores, que referendou esse ato, bem como o reconhecimento à importância dos eventos religiosos”, disse o prefeito Bruno.

Durante a solenidade, o pastor Euder Faber, coordenador do evento, agradeceu a presença das autoridades e, principalmente, a atitude do poder municipal, tanto na doação do terreno, quanto no apoio para que mais uma grande edição do Consciência Cristã pudesse ser realizada.

“Nessa área, construiremos locais de hospedagem, a sede administrativa, um salão de eventos, o primeiro museu arqueológico bíblico e uma cidade cenográfica, como se adentrasse à terra de Jesus”, destacou o pastor Euder Faber.

Outros eventos do Carnaval da Paz

No período entre 08 e 13 de fevereiro, outros eventos religiosos estarão acontecendo, em Campina Grande, a exemplo do Encontro da Família Católica (Crescer), o Movimento de Integração Espírita da Paraíba (Miep), E-Alem, Nova Consciência, A Palavra Revelada e o Acampamento Verbo da Vida. O que ajuda a movimentar a economia da cidade em vários setores.

A expectativa é que se tenha, no mínimo, 90% de ocupação leitos da rede holeteira, por exemplo; além da previsão de pelo menos 344 operações de pouso e decolagem no aeroporto João Suassuna, com ocupação mínima de 80% dos voos durante o mês de fevereiro.

Há cerca de 30 anos, Campina vem se consolidando como destino de pessoas de muitas cidades do Brasil, que querem aproveitar esse período.

Isso representa para a cidade geração de emprego e renda, aquecimento do comércio e do setor de serviços. Nesse período, Campina Grande se torna um retiro para quem quer buscar a paz.