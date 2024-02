O governador João Azevêdo prestigiou, na noite dessa quarta-feira (7), o desfile do bloco Muriçocas do Miramar, em João Pessoa. Na ocasião, o chefe do Executivo estadual destacou a eficiência do esquema de segurança, com a participação de mais de 13 mil policiais, e o “espírito de paz” da população como fatores decisivos para uma das prévias carnavalescas mais tranquilas da história — até o momento, nenhuma ocorrência grave foi registrada durante os festejos.

A “Quarta-feira de Fogo”, um dos pontos altos do Projeto Folia de Rua, teve a participação de uma multidão, que se divertiu com atrações como mestre Fuba, Madu Ayá, Chico César, Raí Saia Rodada e a dupla Juzé e Lukete, que agradeceu o apoio do Governo da Paraíba nos festejos carnavalescos. A “Quarta-feira de Fogo” foi marcada também pela tradicional apresentação das manifestações populares, incluindo orquestras de frevo.

Para João Azevêdo, a tranquilidade registrada nas prévias carnavalescas mostra a eficiência do esquema de segurança montado pelas forças da Paraíba. “Nós estamos celebrando, aqui, não apenas o bloco das Muriçocas, mas todo esse período pré-carnavalesco. Até agora, graças a uma estrutura de segurança muito bem montada, não tivemos um único incidente grave, e isso nos alegra. Além da estrutura que estamos montando, a população tem colaborado, com o espírito de paz, de festa”, afirmou.

Ao longo da Via Folia, parte da Avenida Epitácio Pessoa por onde desfilam os blocos, centenas de policiais militares, civis e do Corpo de Bombeiros se fazem presentes no meio dos foliões — iniciativa que proporciona sensação de segurança e inibe eventuais delitos.

Além dos recursos humanos, o Governo da Paraíba conta com uma grande aliada para garantir a segurança no Carnaval 2024: a tecnologia. Na Via Folia, por exemplo, existe um forte esquema de monitoramento por vídeo, que se fortaleceu ainda mais por meio de uma parceria com a Prefeitura Municipal de João Pessoa. As imagens são enviadas em tempo real para os Centros Integrados de Comando e Controle (CICC) da Capital e também dos municípios de Campina Grande e Patos, permitindo uma rápida atuação das forças policiais na ocorrência de qualquer incidente.

Paralelamente ao esquema de segurança, o Governo da Paraíba tem apoiado os festejos carnavalescos em todo o estado com suporte financeiro, a exemplo dos Termos de Fomento assinados para apoiar o Carnaval Tradição, na Capital, o 26° Encontro da Nova Consciência e o Crescer, em Campina Grande.

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, destacou a parceria entre a Prefeitura da Capital e o Governo da Paraíba no novo momento vivido pelo Projeto Folia de Rua. “Estamos num momento de muita alegria, da tradição cultural da nossa cidade. E, graças à parceria com o Governo do Estado, cada um fazendo a sua parte, estamos dando uma nova roupagem ao Folia de Rua. Agora podemos afirmar que João Pessoa tem não apenas pré-carnaval como tem carnaval”, comentou.

O desfile do bloco Muriçocas do Miramar foi prestigiado, ainda, pela primeira-dama da Paraíba, Ana Maria Lins; e pelos auxiliares da gestão estadual, a exemplo de Pedro Santos (Cultura); Ronaldo Guerra (chefia de Gabinete); Deusdete Queiroga (Infraestrutura); Cláudio Furtado (Ciência e Tecnologia); Fabrício Feitosa (Empreender-PB), entre outros.

Os deputados estaduais Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB); Felipe Leitão, João Gonçalves, Wilson Filho, entre outros, como o deputado federal Hugo Motta e o vice-prefeito Léo Bezerra, também estiveram ao lado do governador João Azevêdo prestigiando o desfile das Muriçocas.