Carnaval da Paz começa nesta quinta-feira, em Campina Grande

Já consolidado como um dos grandes eventos do calendário turístico de Campina Grande, o ‘Carnaval da Paz’ 2024 tem início nesta quinta-feira, 8, com a 26ª. edição da Consciência Cristã, promovida pela comunidade evangélica, no Parque do Povo.

Com total apoio da Prefeitura de Campina Grande, o Carnaval da Paz contará ainda com outros seis encontros, que congregam diversas denominações religiosas: Crescer, Miep, E-Alem, Nova Consciência, A Palavra Revelada e o Acampamento Verbo da Vida.

Para que se tenha uma ideia, somente na Consciência Cristã, que já começa na noite desta quinta, a expectativa é de uma circulação de mais de 100 mil pessoas durante os seis dias de programação. Segundo a Visão Nacional para a Consciência Cristã (Vinacc), realizadora do encontro, anualmente são recebidas caravanas de todos os estados, com participantes de cerca de 600 cidades brasileiras.

Por sua vez, acontecendo este ano a partir do sábado, 10, até a terça de carnaval, o Encontro da Família Católica (Crescer) também deve reunir bom público na casa de shows Spazzio. A mesma expectativa de participação de público se registra em relação aos demais encontros religiosos campinenses.

Justamente pelo número de pessoas que deve circular na cidade, o setor produtivo está otimista para mais um ano. Segundo o presidente do Sindicato que congrega os bares, restaurantes e hotéis (SindCampina), Divaíldo Bartolomeu Júnior, a previsão é que se tenha 90% ou até mais de ocupação de leitos da rede hoteleira, além da grande movimentação do setor gastronômico.

Também merece registro a boa movimentação no aeroporto João Suassuna, cuja administração prevê neste mês de fevereiro 344 operações de pousos e decolagens e, se a estimativa para cada um desses voos for de 80% de ocupação, haverá a circulação de 25.152 passageiros em Campina Grande durante o mês do carnaval, o que representará um aumento de 230% comparando-se com o mesmo período do ano passado, quando o movimento foi de 7.619 passageiros.

O coordenador de Turismo de Campina Grande, Pablo Jatobá, também comemorou a sinalização de mais um Carnaval da Paz de sucesso para os setores.

“Nós que integramos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede) do Município vemos com bons olhos toda essa movimentação. É, sem dúvidas, o segundo maior evento do nosso calendário e que traz boa movimentação para diversos setores. Toda uma cadeia acaba se beneficiando. Estamos na torcida para que as expectativas possam até ser superadas em alguns pontos”, revelou.