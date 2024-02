A cidade de Campina Grande inicia a partir desta quinta-feira (8) os eventos do Carnaval da Paz. A partir das 19h ocorre a abertura da Consciência Cristã, no Parque do Povo, área central do município. Com o evento, a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), deve realizar algumas interdições para garantir a fluidez, mobilidade e segurança dos motoristas e transeuntes que vão participar da programação.

O coordenador de trânsito, Daniel Araújo, explicou aos ouvintes da Rádio Caturité FM, as interdições que serão realizadas para atender aos eventos religiosos até a próxima terça-feira (13).

– Daremos apoio aos eventos religiosos e ecumênicos realizados na nossa cidade. A partir de quinta-feira faremos a interdição da Rua Sebastião Donato com Frei Caneca e Frei Caneca com a Desembargador Trindade. Todo o trânsito da Sebastião Donato que vem da João Moura seguirá pela Frei Caneca, passando pela Desembargador Trindade e descendo pela Tiradentes. É uma intervenção semelhante à que é feita no São João e tem como objetivo garantir segurança às pessoas que vão participar do evento Consciência Cristã. A partir de sábado estaremos auxiliando com agentes de trânsito nas proximidades do Spazzio para garantir a segurança viária do evento Crescer – detalhou.

Daniel também assegurou que haverá equipes responsáveis para dar suporte aos blocos que vão desfilar no período de carnaval.

– Sobre os eventos momescos, teremos um bloco saindo do Calçadão que vai percorrer ruas centrais no sábado e, na terça, o bloco Jacaré do Açude Velho que ficará estático, onde fica a árvore de natal no Natal Iluminado, mas também estaremos dando esse suporte – pontuou.