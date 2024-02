O secretário de Saúde de Campina Grande, Carlos Dunga Júnior, cumpriu uma extensa agenda em Brasília nesta semana. Dunga foi recebido pelo presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems), Hishan Mohamad, e pelo secretário adjunto de Atenção Primária à Saúde, do Ministério da Saúde, o médico Felipe Proenço.

No Conasems, o gestor da pasta municipal da Saúde em Campina Grande apresentou o projeto Campina Atende Mais, vinculado ao programa APS do Futuro do MS, que vai ampliar a cobertura da Atenção Básica para 100% da cidade, aumentando de 121 para 205 equipes de Estratégia de Saúde da Família, e de 65 para 115 consultórios odontológicos.

No Ministério da Saúde, Dunga apresentou o andamento do projeto, haja vista que o Ministério da Saúde já publicou portaria com a habilitação das equipes. Felipe Proenço também apresentou as novas portarias que redesenham o financiamento do SUS na APS.

O secretário do MS agendou uma visita à Rainha da Borborema para realizar um treinamento com os gestores municipais de toda a região. “Foi uma agenda muito positiva em busca de articulação para qualificar ainda mais a nossa assistência em saúde no município”, disse Carlos Dunga.

O Município tem investido bastante na Atenção Primária à Saúde. Em 2023, a gestão empregou 29,73% do orçamento municipal na Saúde, quando o exigido constitucionalmente são apenas 15%. Na gestão do prefeito Bruno Cunha Lima, foram reformadas, implantadas ou requalificadas 47 unidades na cidade e todas elas equipadas com aparelhos e acessórios essenciais ao trabalho na Atenção Básica.