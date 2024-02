A Prefeitura de Campina Grande, através da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), definiu o planejamento relativo a trânsito e transportes para o Carnaval da Paz 2024, quando serão realizados diversos eventos religiosos e filosóficos na cidade, atraindo turistas e os próprios moradores. Os eventos acontecem desta quinta-feira (8) até a próxima terça-feira (13).

O planejamento foi pensado para que o público tenha conforto e tranquilidade para se deslocar até os eventos Consciência Cristã, Crescer, Movimento de Integração do Espírita Paraibano (MIEP), E – Além, Acampamento Verbo da Vida e a A Palavra Revelada.

Transporte Público

No que diz respeito ao transporte público, os consórcios responsáveis irão seguir os seguintes horários:

Nos dias oito e nove de fevereiro (quinta e sexta-feira), a escala será a dos dias úteis, como o usuário já está habituado a utilizar. No dia 10 (sábado), a escala da frota será estendida de 20h para 22h30.

Já nos dias 11, 12 e 13 (domingo, segunda e terça-feira) o horário será estendido de 18h para 22h30, atendendo assim com conforto as pessoas que desejam se deslocar para acompanhar os eventos religiosos ou simplesmente se deslocar de um ponto para o outro da cidade.

A Linha 004A deverá manter em operação 1 veículo com circular a cada hora a partir das 08:00h da manhã até as 18h dos dias 19, 20 e 21 sendo autorizado o acesso ao estacionamento do Spazzio para embarque e desembarque de passageiros. O mesmo vai acontecer com a linha 555 em relação ao Garden Hotel, local onde acontece o evento MIEP.

Caso a demanda de passageiros seja maior que as vagas de transporte ofertadas, deverá a empresa comunicar imediatamente a Gerência de Transportes da STTP e providenciar veículos extras para atender a demanda. Os horários dos ônibus podem ser acompanhados em tempo real no aplicativo MobiCG, disponível para sistemas IOS e Android.

Trânsito

A partir desta quinta-feira até o final dos eventos religiosos, serão feitas interdições em alguns pontos no entorno do Parque do Povo, onde acontece a Consciência Cristã. Os pontos são o encontro das ruas Sebastião Donato com Frei Caneca e Frei Caneca com Desembargador Trindade. Nesse caso, o trânsito vai seguir pela Frei Caneca e Tiradentes até retornar para a Sebastião Donato.

Será permitido nos pontos de interdição a passagem de táxi, moto-táxi e veículos de moradores, que serão devidamente sinalizados com adesivos.

Os agentes da STTP se revezarão, cobrindo todos os turnos, pois há escalas 24h por dia. Os profissionais atuarão em viaturas, fazendo também pontos bases, com ampla sinalização, para garantir segurança viária e fluidez no tráfego durante os eventos religiosos, principalmente nos momentos iniciais e finais em cada dia de encontro.

Além disso, haverá monitoramento via câmeras e o apoio do drone Carcará, possibilitando que a STTP tenha visões gerais dos locais de eventos para planejar com eficácia as interdições totais e parciais de vias, além de deslocar agentes em caso de necessidade.

Para quaisquer solicitações, a população pode entrar em contato pelo número 3341-1517, via ligação ou mensagem de WhatsApp.

Sinalização e Estacionamento Social

Foram instaladas placas de sinalização viária, nas imediações de todo Parque do Povo, relativas a estacionamento táxis, mototáxis, ônibus, deficientes, idosos e de Estacionamento Social. Além disso, há sinalização de embarque e desembarque para veículos que fazem transporte por aplicativos.

No caso do Estacionamento Social, o valor cobrado será de R$ 10, permitindo que o veículo fique estacionado durante cinco horas. Dentre as ruas contempladas estão: Treze de Maio, Tiradentes, Desembargador Trindade, Otacílio Nepomuceno e Frei Caneca.

Educação

Educadores da Divisão de Educação de Trânsito da STTP – DET – estarão com um stand montado na Consciência Cristã, desenvolvendo atividades lúdico-educativas durante todos os dias do evento. Haverá distribuição de adesivos, brindes, exibição de vídeos. As ações serão direcionadas para crianças, adolescentes e adultos.

Além disso, os profissionais vão estar nos outros eventos para distribuir material e orientar o público sobre os direitos e deveres de todos no trânsito.