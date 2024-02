Transporte turístico irregular é alvo de operação da PBTur

Para garantir a qualidade e a segurança dos turistas que visitam a Paraíba no carnaval, a Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) está intensificando a fiscalização dos transportes turísticos no estado.

A operação especial visa coibir a concorrência desleal e o transporte turístico ilegal. A PBTur conta com o apoio da Secretaria Estadual de Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde), das forças de segurança, e das Secretárias de Mobilidade Urbana e de Turismo.

O presidente da PBTur, Ferdinando Lucena, afirma que a operação especial é uma continuidade das ações que já são realizadas desde o ano passado. E

le destaca que a PBTur tem o papel de orientar e fiscalizar os prestadores de serviços turísticos, que devem estar regulares no Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), do Ministério do Turismo.

“Queremos garantir a qualidade da experiência que o turista vivencia na Paraíba. Por isso, reforçamos as fiscalizações dos serviços de transportes turísticos no estado, especialmente no período de carnaval, que é uma das épocas de maior movimentação”, diz.

A coordenadora regional de Serviços Turísticos da PBTur, Maria José Belizário, explica que os veículos e os condutores que não atenderem às normas e regulamentos podem ser autuados, multados e até apreendidos. As penalidades variam conforme a gravidade da infração.

“Nossa maior preocupação é com a segurança dos turistas, que podem ser vítimas de acidentes, assaltos ou golpes por parte de transportes irregulares. Além disso, queremos valorizar os profissionais e as empresas que atuam de forma legal e ética no mercado turístico. Por isso, pedimos que os usuários escolham transportes turísticos regularizados e denunciem qualquer irregularidade aos órgãos competentes”, orienta.

A secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, Rosália Lucas, ressalta a importância de uma ação integrada realizada com órgãos estaduais e municipais e entidades de classe. Ela diz que a fiscalização dos transportes turísticos de passageiros é uma forma de fortalecer o Cadastur e desenvolver o turismo seguro no estado.