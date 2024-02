Prefeitura de CG participa de debate sobre Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito

A Prefeitura de Campina Grande é destaque nacional em ações de prevenção a acidentes de trânsito. Por isso, o Município participou esta semana de um debate sobre as mudanças implantadas no Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans).

A reunião aconteceu em João Pessoa e foi dirigida pelo secretário nacional de Trânsito (Senatran), Adrualdo Catão.

Representando Campina Grande estavam o superintendente de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), Vitor Ribeiro, e o secretário de Saúde, Carlos Dunga Júnior. Dunga Júnior faz parte da câmara técnica do Pnatrans.

Também participaram representantes da Secretaria Estadual de Segurança e Defesa Social, do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB), do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Conselho Estadual de Trânsito (Cetran) e da Semob de João Pessoa.

Além da discussão sobre o Pnatrans, também foi realizado um debate sobre o Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito (Renaest).

Os dois programas visam reduzir as mortes e lesões no trânsito e a meta de redução é estipulada pela Organização das Nações Unidas (ONU), com previsão de ser alcançada no ano de 2030.

A cidade Rainha da Borborema alcançou resultados expressivos com a implantação de um Núcleo de Estudos de Acidentes de Trânsito (NEAT), que utiliza um sistema de B.I. para monitoramento em tempo real das vias e consolidação estatística dos acidentes, fluxos e modais, entre outros fatores.

O NEAT é premiado nacionalmente e reúne, além dos agentes de trânsito, serviços de saúde, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da PRF, entre outros.

No tocante à Saúde, a pasta desenvolve ações de prevenção a acidentes de trabalho, que englobam os acidentes de trânsito, em sua maioria, e também promove atendimento aos acidentados no Centro de Reabilitação e Assistência à Saúde do Trabalhador (Cerast).