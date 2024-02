A Prefeitura de João Pessoa vem realizando obras com espaços para lazer, contemplação e prática de exercícios físicos em diversas partes da cidade. O Parque das Três Ruas, no bairro dos Bancários, faz parte de umas das mais aguardadas pela população da Zona Sul da cidade. A obra está sendo executada pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), com investimento de mais de R$10,6 milhões.

Na etapa já executada, já são quase 60% da obra. O projeto do parque conta com ciclovia, decks, pista de cooper, iluminação ornamental, duas quadras, sendo uma de streetball e outra de areia, além parquinho e calçadas padronizadas. “As áreas de lazer são de grande relevância para a população, por isso a prefeitura vem trabalhando incansavelmente nessas obras e já entregou tantas outras,” disse Isabel Freitas, diretora de obras da Seinfra. A entrega da obra está prevista para o mês de junho.

Projeto

O Parque das Três Ruas vai contemplar três espaços: Recanto dos Esportes, Recanto das Crianças e Recanto das Árvores. Esses espaços vão contar com áreas de lazer e recreação, quadras para a prática de esportes, decks de madeira para contemplação da natureza, além de áreas de inclusão adaptadas para pessoas com necessidades especiais. Também terá ciclovia, pista para caminhada, calçadas padronizadas, bancos, iluminação em LED, jardins, estacionamento e bicicletário, bem como melhorias na malha viária.

Investimentos em áreas de convivência

Seis praças já foram entregues e outras sete estão em execução ou em processo de licitação, além dos parques, como exemplo o Parque Bosque das Águas, que foi entregue aos moradores do bairro de Mangabeira.

Outras obras estão em execução, como o Parque da Cidade, Parque Linear do Valentina, Parque da Avenida Hilton Souto Maior e o Parque Cuiá, que está em fase projeto.