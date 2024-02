Obras do Fórum de Campina Grande serão concluídas em junho

As obras de reforma do Fórum da Comarca de Campina Grande serão concluídas até o início do mês de junho.

A diretora do Fórum, juíza Ana Penazzi, esteve reunida nesta terça-feira (06), com o presidente do TJPB, desembargador João Benedito da Silva, para fazer uma prestação de contas do andamento da reforma e discutir ajustes necessários para a conclusão.

“Discutimos pequenos ajustes e uma data para a conclusão da reforma e retorno do funcionamento do Fórum. Tratamos também da programação para uma reunião com as comarcas da 2ª Circunscrição, que tem como sede Campina Grande. Vamos estudar a melhor data e em breve o encontro será realizado”, informou o presidente do TJPB, João Benedito.

“Estamos na reta final, vamos apenas ajustar os pontos que faltam para conclusão da parte elétrica, ponto lógico, e atender algumas demandas que foram solicitadas pelo Conselho Nacional de Justiça”, explicou a juíza.

As demandas do CNJ dizem respeito a uma sala para acolhimento das vítimas de violência, sala para equipes multidisciplinares que já têm previsão no âmbito da coordenadoria de violência doméstica e o “Projeto Humanizar”, para atendimento de presos após a audiência de custódia.