O expediente nas repartições públicas da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo na Paraíba será alterado nesta quinta-feira (8) – um dia após o desfile do bloco Muriçocas do Miramar –, quando serão abertas somente ao meio-dia.

Essa mudança no expediente será apenas para as repartições que ficam localizadas em João Pessoa.

A alteração consta na portaria nº 075/2024, assinada pelo secretário de Estado da Administração, Tibério Limeira, e publicada no Diário Oficial do dia 2 de fevereiro.

O documento também explica como será a alteração no expediente durante os dias de Carnaval em todo Estado: nos dias 12 e 13 de fevereiro (segunda e terça-feira), o expediente será facultativo; e no dia 14 (quarta-feira de Cinzas), as repartições voltam a funcionar somente às 12h. Nestes dias, será preservado o funcionamento dos serviços essenciais.