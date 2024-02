Fevereiro deve ter aumento de 230% de passageiros no aeroporto campinense

O mês de fevereiro mantém a apresentação de bons números para o setor turístico de Campina Grande. A época, que é marcada pelo ‘Campina Folia’ e o já consolidado ‘Carnaval da Paz’, será de intensa movimentação no aeroporto João Suassuna.

Para este segundo mês do ano, estão previstas 344 operações de pousos e decolagens de aeronaves comerciais das três companhias que operam, atualmente, no terminal de Campina Grande (Azul, Gol e Voepass/Latam).

Os números resultam numa oferta de 31.440 assentos. Segundo a administração do aeroporto João Suassuna, se a estimativa para cada um desses voos for de 80% de ocupação, nós podemos ter 25.152 passageiros embarcados e desembarcados em Campina Grande para o mês do carnaval.

O que representaria um aumento de 230% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando a movimentação foi de 7.619 passageiros.

Na comparação de números de operações do mesmo período em 2023, quando ocorreram 152, o deste ano (344) representa um aumento de mais de 126%, conforme dados fornecidos pela Aena Brasil, empresa responsável pela administração do aeroporto campinense.

Para se ter uma ideia, entre os dias 04 e 08 de fevereiro estão previstos cerca de 71 pousos e decolagens. Outros 37 estão previstos somente nos dias de Carnaval (sexta a terça). Os números foram comemorados pelo coordenador de Turismo de Campina Grande, Pablo Jatobá.

“Para Campina foi muito importante essa ampliação de voos desde junho último, fazendo do nosso aeroporto um equipamento altamente funcional. Isso fica ainda mais evidenciado em épocas de grandes eventos, como o Carnaval da Paz. Pessoas do país inteiro estão vindo à cidade participar dos eventos que compõem essa programação. Isso confirma ainda mais a eficiência da nossa malha aérea”, disse.

Conforme informações obtidas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDE), junto à administração do aeroporto, os voos que partem da cidade Rainha da Borborema oferecem passagens mais baratas porque, hoje, a cidade está conectada com os principais aeroportos do Nordeste.