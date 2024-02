O Sesc é reconhecido por proporcionar uma ampla gama de atividades culturais, práticas esportivas e de lazer, ações de saúde e assistência e educação de qualidade para a comunidade.

A Credencial Sesc é o passaporte para acesso privilegiado a essas oportunidades, oferecendo benefícios exclusivos para os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, bem como para seus dependentes e para a sociedade em geral.

A Credencial Sesc é mais do que um simples cartão; é a chave que abre as portas para espetáculos de teatro, dança, música, artes visuais, cinema, literatura, oficinas, bibliotecas, colônias de férias, atividades esportivas, serviços odontológicos, hotéis, passeios e muito mais. Seja qual for o seu interesse, a Credencial Sesc proporciona acesso gratuito ou com descontos exclusivos em diversas programações e serviços.

Documentos Necessários:

Trabalhador do Comércio:

Comprovante de residência

Carteira de trabalho

RG e CPF

PIS/PASEP

Foto 3×4

Cópia GRF e GPS

Dependente:

CTPS do Trabalhador do Comércio

RG

CPF (a partir de 12 anos)

Foto 3×4

Certidão de Nascimento (Até 21 anos)

Certidão de Casamento (Cônjuge)

Conveniado:

Comprovante de Residência

Declaração do Convênio

RG e CPF

Foto 3×4

Usuário:

Comprovante de residência

RG e CPF

Foto 3×4

Onde fazer a sua Credencial Sesc:

Sesc Centro João Pessoa: Rua Desembargador Souto Maior, 281, Centro

Sesc Centro Campina Grande: Rua Giló Guedes, 650, Santo Antonio

Sesc Guarabira: Rua Cel. José Maurício da Costa, 290, São José

Sesc Sousa: Rua João Vieira da Silva, s/n, Conjunto Raquel Gadelha

Ao adquirir a Credencial Sesc, você não apenas investe no seu entretenimento e bem-estar, mas também contribui para a missão do Sesc em promover o acesso à cultura, educação, saúde e lazer para todos. Não perca a oportunidade de enriquecer sua vida e da sua família com essa iniciativa única. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 3208-3162.