Em entrevista concedida à Rádio Caturité, a missionária Clarice Farias abordou sobre o evento Renascer, organizado pela Comunidade Católica Shalom, que acontecerá entre os dias 11 e 13 de fevereiro, no Centro Pastoral São João XXIII, em Campina Grande.

Clarice Farias destacou a evolução do retiro ao longo dos anos. Em Campina Grande, o “Renascer” chega à sua 10ª edição em 2024, mas foi idealizado com a edição inaugural em 1986 em Fortaleza, capital do Ceará.

“O retiro contará com uma programação diversificada, incluindo seminários, missas e momentos de adoração. Também teremos um bloquinho indoor no primeiro dia, prometendo um início animado e cheio de espírito para as celebrações. Além disso, também teremos o espetáculo “Canto das Hírias”, explicou.

A entrada é gratuita, mas os interessados devem garantir o ingresso no evento através de link disponibilizado no Instagram da Comunidade Shalom (@comshalom).