A secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Campina Grande, Laryssa Almeida, destacou durante entrevista à Rádio Caturité FM, nesta terça-feira (6), a importância do letramento digital para as mulheres em situação de vulnerabilidade que podem obter absorventes gratuitos dentro do programa ‘Dignidade Menstrual’.

Segundo ela, a saúde e a tecnologia estão interligadas, pois no caso desse programa, as mulheres precisam de uma declaração obtida através da plataforma do SUS digital.

– Nós estamos juntos com a Semas e a Secretaria de Saúde para ajudar os agentes de saúde, os servidores do Centro Pop, Cras e atender a população nas lan houses para as pessoas que não sabem acessar o aplicativo do Meu SUS digital para que aprendam e possam emitir a declaração e irem às farmácias pegarem os seus absorventes dentro do programa de dignidade menstrual. Elas recebem esses absorventes gratuitamente e é muito importante ter esse olhar sobre a saúde da mulher – salientou.