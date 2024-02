Em entrevista concedida ao Jornal da Manhã, da Rádio Caturité, o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Arthur Chioro, durante a solenidade de assinatura da ordem de serviços para a ampliação do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), celebrou a área doada pela Prefeitura de Campina Grande, que tem 3.507 m² e fica ao lado do hospital.

O HUAC vai passar por reforma na ala de oncopediatria, que é a única ala pediátrica oncológica 100% SUS da Paraíba. Junto a isso, haverá reforma na central de abastecimento farmacêutico e a construção de um lactário. Com essa expansão, os setores internos também serão reestruturados, como a UTI Adulta.

“Um marco para a pediatria, principalmente para a oncopediatria que é um serviço essencial, já que o Alcides Carneiro é referência. Estamos também com um conjunto de obras, a exemplo do lactário. Essas obras que serão feitas com o hospital em funcionamento, e são muito desafiadoras, são decisivas para melhorar a qualidade de atendimento”, explicou.

Chioro também destacou a importância da ampliação para o ensino acadêmico, já que o HU é referência nacional.

“Por se tratar de um hospital universitário, também vamos melhorar as condições de ensino, não apenas com a formação de profissionais para Campina Grande, a Paraíba, e o Brasil. O que me deixa mais feliz é que o conjunto de recursos programados pelo PAC 3 é da ordem de 14 milhões só para o Alcides Carneiro”, declarou.

Além disso, também serão feitas obras que permeiam a acessibilidade do HU, já que o hospital foi construído na década de 70 e necessita dessas adequações estruturais.

“Não basta obra, não basta só novos equipamentos. Nosso grande desafio é cuidar com mais dignidade dos nossos pacientes”, salientou.

O presidente da Ebserh ainda abordou sobre a convocação dos aprovados em concurso realizado em 2023.

“Nós fizemos o concurso em dezembro, nós já divulgamos a publicação dos resultados, estamos na fase de recursos. Em meados de fevereiro vamos fazer as homologações, e iniciamos a convocação, tanto para ampliação de novas vagas, mas também para substituições”, finalizou.