Prefeitura de CG renova parceria com a Embrapa para ampliar produção de algodão

A Prefeitura de Campina Grande, por intermédio da Secretaria de Agricultura (Seagri), renovou com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) o Acordo de Cooperação Técnica (ACT) para dar continuidade à produção de algodão orgânico no Município.

Esta iniciativa é estimulada pelo sucesso alcançado ao longo de 2023, período em que dezenas de toneladas foram colhidas, favorecendo social e economicamente os agricultores familiares.

A renovação da parceria foi firmada pelo secretário municipal da Agricultura, Renato Gadelha, e pelo engenheiro agrônomo, Miguel Barreiro Neto, na condição de representante da Embrapa-Algodão, sediada em Campina Grande.

O Projeto denominado “Ouro Branco”, resultado da Cooperação Técnica entre a Seagri e a Embrapa, tem por finalidade promover a integração de esforços para a execução de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnologia/desenvolvimento/inovação com o objetivo de capacitar agricultores familiares da zona rural do município de Campina Grande.

Segundo o secretário Renato Gadelha, a renovação da parceria com a Embrapa, que segue a orientação e entusiasmo do prefeito Bruno Cunha Lima, propiciará o cultivo do algodão orgânico em consórcios com outras culturas agroalimentares, a exemplo da fava, feijão, amendoim, gergelim dentre outras, que já foram testadas e aprovadas durante o cultivo do algodão orgânico, durante o ano de 2023.

Além de dar todo o suporte técnico-científico, a parceria entre a Prefeitura de Campina Grande e a Embrapa-Algodão, vai capacitar e treinar técnicos e produtores nas novas tecnologias por meio da implantação de unidades de demonstração e realização de cursos, como também fornecerá aos agricultores outras importantes vantagens, a exemplo do corte da terra, distribuição de sementes, acompanhamento de especialistas em cultivo deste tipo de lavoura, fornecimento da sacaria e a garantia da venda da produção a preços acima dos praticados no mercado, com também a certificação de “Produto 100% Orgânico”.

Além da participação do agrônomo Miguel Barreto Neto, representando a Embrapa Algodão, o projeto “Ouro Branco” também conta o acompanhamento da doutora Jussara Costa, da Seagri de Campina Grande. Segundo ela, no ano de 2023 o projeto beneficiou 12 pequenos produtores, que tiveram toda sua produção certificada e comercializada imediatamente.

Destaca ainda, que, para o ano de 2024 já estão cadastrados e confirmados no projeto 76 produtores, o que representa um crescimento de 600% no número de novos agricultores que, além do algodão orgânico, também serão beneficiados com as culturas que serão plantadas em consórcio junto ao algodão, a exemplo do milho, feijão, fava, gergelim dentre outros.

O Secretário Renato Gadelha ressalta que a agricultura orgânica busca atuar em consonância com a natureza, produzindo alimentos saudáveis, sustentáveis e melhorando a vida do homem do campo, através de do uso de técnicas de conservação de solo, consorciação de outros tipos de culturas, adubação verde, que por sua vez evita a contaminação dos solos e surgimento de pragas e doenças, dentre outros benefícios, os quais baseiam-se em normas técnicas.