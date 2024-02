Primeira edição do Tarifa Zero em 2024 lota ruas e lojas de Campina

O primeiro sábado de fevereiro foi de grande movimentação no Comércio de Campina Grande. A data foi marcada pela primeira edição do ‘Tarifa Zero’, idealizado pela Prefeitura, por meio da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) e Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDE).

O programa, que garante transporte público gratuito para toda a população da cidade e atende solicitações de classes como Associação Comercial e Empresarial (ACCG) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), é um instrumento de importância significativa para a movimentação econômica da cidade.

A dona de casa Marli de Aquino Pereira comemorou a realização de mais uma edição do programa, confirmando os benefícios da passagem gratuita para quem precisa se deslocar ao Centro da cidade ou outra localidade.

“Num sábado, é uma mão na roda. Aproveitei a folga dos netos e vim com eles, de ônibus, para comprar alguns produtos que preciso para atividades domésticas. Vou voltar para casa usando o ônibus de graça e satisfeita por ter conseguido resolver tudo que estava pendente”, comemorou.

Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campina Grande (CDL-CG), Eliézio Bezerra, o comércio como um todo só tem a ganhar com a grande movimentação gerada pelo fato de manter um dia inteiro de transporte coletivo gratuito em nossa cidade.

“Circulando pelo Centro, como sempre faço, vi ruas e lojas lotadas, uma movimentação de fato muito intensa para um começo de mês. Até conversei com alguns funcionários dos estabelecimentos e ouvi de muitos que utilizam ônibus para vir ao trabalho que praticamente todas as rotas registraram aumento de passageiros, vindo ao centro comercial de Campina, por conta dessa facilidade da passagem gratuita”, relatou Eliézio Bezerra.

“O comércio de Campina Grande tem nos meses de janeiro e fevereiro (até o Carnaval), historicamente, redução nas suas vendas. Pelo fato de que muitas pessoas saem da cidade e acabam causando esse esfriamento do comércio. Então, um estímulo, seja de qualquer ordem, é importante para que o comércio possa retomar as suas operações. Logo, iniciativas como essa, do Tarifa Zero, fazem com que as pessoas que necessitam vir ao comércio tenham facilidade nesse acesso. É um programa que trará, naturalmente, ao longo dos próximos meses, resultados favoráveis para o comércio e, consequentemente, para toda a cidade”, comemorou o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande (ACCG), Sidney Toledo.

Quem também comemorou o resultado da 1ª edição do Tarifa Zero em 2024 foi a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Tâmela Fama. Para ela, os números deste sábado só reforçaram as suas expectativas.

“É o que já venho dizendo. O Tarifa Zero será de suma importância este ano, tanto pela contribuição direta para o desenvolvimento local, quanto, no caso desta 1º edição, para o setor cultural, uma vez que ele coincide com um final de semana em que teremos desfiles de, ao menos, 15 blocos que integram a programação do Campina Folia, somado também ao Carnaval Tradição. Um benefício e tanto para a população”, disse.