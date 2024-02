Cagepa denuncia furtos e atos de vandalismo em estação elevatória em Campina

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) emitiu um comunicado neste domingo, 4, após a ocorrência de furtos e atos de vandalismo na Estação Elevatória de Esgotos no bairro do Mirante, em Campina Grande.

Diante dos incidentes, a Cagepa anunciou que tomou todas as medidas necessárias em colaboração com as autoridades policiais.

Segundo a assessoria da Cagepa, uma equipe foi imediatamente mobilizada para avaliação e recuperação dos equipamentos danificados, visando o restabelecimento pleno da operação da Estação Elevatória.

Veja o comunicado