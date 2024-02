Saiba o que rolou de novidades no noticiário do Paraibaonline

Confira abaixo os destaques desta sexta-feira no noticiário do Paraibaonline.

Defesa do Padre Egídio solicita 35 testemunhas para depor

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/02/defesa-do-padre-egidio-solicita-35-testemunhas-para-depor/

Radialista retira pré-candidatura à Prefeitura de João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/02/radialista-retira-pre-candidatura-a-prefeitura-de-joao-pessoa/

Brasil possui mais estabelecimentos religiosos do que de educação e saúde somados

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/02/brasil-possui-mais-estabelecimentos-religiosos-do-que-de-educacao-e-saude-somados/

Sine da Paraíba oferece mais de 500 vagas de emprego a partir de segunda

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/02/02/sine-da-paraiba-oferece-mais-de-500-vagas-de-emprego-a-partir-de-segunda/

Presidente da Ebserh assina ordens de serviços para ampliação do HUAC

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/02/presidente-da-ebserh-assina-ordens-de-servicos-para-ampliacao-do-huac/

Advogado é nomeado o novo coordenador do Sine Municipal de Campina

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/02/advogado-e-nomeado-o-novo-coordenador-do-sine-municipal-de-campina/

Em Mamanguape: deputado acusa prefeita, vice e deputada de perseguição

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/02/em-mamanguape-deputado-acusa-prefeita-vice-e-deputada-de-perseguicao/

Jhony Bezerra: “Campina tem hoje a pior saúde pública da Paraíba”

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/02/jhony-bezerra-campina-tem-hoje-a-pior-saude-publica-da-paraiba-da-redacao/

Variação de mais de 120% no preço do quilo do pão francês em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/02/02/variacao-de-mais-de-120-no-preco-do-quilo-do-pao-frances-em-joao-pessoa/

Saiba como buscar auxílio para melhorar o seu negócio

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/02/02/saiba-a-importancia-e-como-buscar-auxilio-para-melhorar-o-seu-negocio/

Mulher autista é aprovada em curso de medicina na UFPB

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2024/02/02/mulher-autista-e-aprovada-em-curso-de-medicina-na-ufpb/

IBGE: 18 municípios têm mais domicílios do que habitantes no Brasil

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/02/ibge-18-municipios-tem-mais-domicilios-do-que-habitantes-no-brasil/

Deputado comemora “tamanho” do Republicanos e cita impasse entre Legislativo e Lula

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/02/deputado-comemora-tamanho-do-republicanos-e-cita-impasse-entre-legislativo-e-lula/

Abertura do Folia de Rua leva multidão ao Centro de João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/02/02/abertura-do-folia-de-rua-leva-multidao-ao-centro-de-joao-pessoa/

Polícia Federal prende suspeitos de vender dados de autoridades

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/02/policia-federal-prende-suspeitos-de-vender-dados-de-autoridades/

Técnico Fernando Diniz comenta saída da seleção brasileira

https://paraibaonline.com.br/esportes/tecnico-fernando-diniz-comenta-saida-da-selecao-brasileira/

Prefeitura proíbe uso de celulares em sala de aula e no recreio

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2024/02/02/prefeitura-proibe-uso-de-celulares-em-sala-de-aula-e-no-recreio/

Desoneração da folha de pagamento: “Não existe almoço grátis”, afirma governador

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/02/desoneracao-da-folha-de-pagamento-nao-existe-almoco-gratis-afirma-governador/

Ailton Elisiário: Velho Açude Velho

https://paraibaonline.com.br/blogs-e-colunas/velho-acude-velho/

Ministério Público de Contas solicita auditoria na PMJP para investigar construções irregulares na orla

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/02/ministerio-publico-de-contas-solicita-auditoria-na-pmjp-para-investigar-construcoes-irregulares-na-orla/

Banco do Nordeste abre inscrições para concurso com vagas de analista bancário

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/02/02/banco-do-nordeste-abre-inscricoes-para-concurso-com-vagas-de-analista-bancario/

Governador comenta renúncia de Nilvan em JP: “Achou que não tinha possibilidade, está fora”

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/02/governador-comenta-renuncia-de-nilvan-em-jp-achou-que-nao-tinha-possibilidade-esta-fora/

Quase 300 armas de fogo foram apreendidas na Paraíba em janeiro

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/02/02/quase-300-armas-de-fogo-foram-apreendidas-na-paraiba-em-janeiro/

INSS convoca milhões de beneficiários para fazer a prova de vida

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/02/inss-convoca-milhoes-de-beneficiarios-para-fazer-a-prova-de-vida/

Aparte: João Azevêdo faz críticas contundentes à família Cunha Lima

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/02/aparte-joao-azevedo-faz-criticas-contundentes-a-familia-cunha-lima/

