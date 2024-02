População de Campina pode usar transporte público de graça neste sábado

Começa neste sábado a edição 2024 do projeto “tarifa zero” onde a população de Campina Grande poderá utilizar os ônibus do transporte público municipal de forma totalmente gratuita até às 22h30.

A ação foi implantada em 2023 e este ano deve ocorrer no primeiro sábado de cada mês, com catraca livre, oferecendo deslocamento gratuito nas linhas de ônibus.

O Superintendente da STTP, Victor Ribeiro, deu detalhes da “tarifa zero” a reportagem da Rádio Caturité e disse que os ônibus vão estar disponíveis em um dia muito importante onde haverá jogos, blocos, além de deslocamentos naturais já realizados pelos campinenses.

– O Transporte vai estar garantido para quem quiser ir para a feira, para o comércio, para os bloquinhos e para o jogo do Treze no amigão. Ano passado as pessoas abraçaram o projeto, usaram o transporte público e agora todo primeiro sábado de cada mês nós colocaremos tarifa zero para atender a população – salientou.