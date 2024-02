Podcast: Extensionista da Empaer destaca avanços em saneamento ambiental

Na participação da Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer) no programa Conexão Caturité, o extensionista rural Rodolfo Barbosa trouxe à tona os avanços significativos no sistema de saneamento ambiental e reuso de água desenvolvido pelo Instituto Nacional do Semiárido (INSA).

Barbosa destacou a importância dessa estratégia tecnológica como uma resposta eficaz para resolver os desafios enfrentados no âmbito do saneamento em áreas rurais.

O sistema implementado visa não apenas trazer soluções para as questões ambientais, mas também melhorar a qualidade de vida nas comunidades do interior.

A iniciativa, fruto da parceria entre a Empaer e o INSA, representa um passo significativo na busca por soluções inovadoras e sustentáveis para enfrentar os problemas de saneamento em regiões rurais.

A abordagem técnica e a aplicação prática do sistema apresentam potencial para transformar positivamente o cenário, promovendo saúde pública e preservação ambiental.

Confira o podcast abaixo para entender melhor como essa iniciativa está moldando o futuro do saneamento em comunidades rurais.