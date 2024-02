Podcast: engenheiro fala sobre a cultura do umbu gigante na Paraíba

No quadro “Sou do Campo”, do programa Conexão Caturité, o engenheiro agrônomo Fábio Agra Medeiros abordou o desenvolvimento do umbu gigante na Paraíba, um dos maiores produtores de umbu do país.

O tema ganhou destaque após a realização do primeiro simpósio paraibano, dedicado exclusivamente à cultura do umbu.

Durante o evento, foram promovidas palestras e oportunidades de contato com abordagens mais profissionais sobre o cultivo do umbu. A

Paraíba, conhecida por sua relevância na produção dessa fruta, busca aprimorar as práticas relacionadas ao seu cultivo, consolidando-se como um polo de conhecimento sobre o assunto.

O engenheiro ressaltou que o desenvolvimento do umbu gigante ocorre de forma natural em algumas cidades paraibanas, e até o momento, não há uma explicação clara para esse fenômeno.

Ouça o podcast completo sobre o desenvolvimento do umbu gigante na Paraíba: