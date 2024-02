Governador prestigia segunda noite do “Folia de Rua” em João Pessoa

O governador João Azevêdo prestigiou, na noite desta sexta-feira (2), em João Pessoa, a segunda noite do “Folia de Rua”, uma das maiores prévias carnavalescas do Brasil.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual ressaltou o apoio dado pelo Governo da Paraíba para a realização das festividades carnavalescas em todo o Estado — o que inclui um forte esquema de segurança com a participação de mais de 13 mil policiais.

Acompanhado pela primeira-dama da Paraíba, Ana Maria Lins, e pelo prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, João Azevêdo enfatizou que o apoio concedido ao Carnaval paraibano contempla todos os segmentos.

“O Estado participa do fomento ao carnaval da Paraíba em todos os segmentos — recebem o apoio do Governo o Carnaval Tradição, o Folia de Rua, as Muriçocas do Miramar, apoiados com suporte financeiro. Além disso, toda a estrutura de Segurança, Corpo de Bombeiros, colocamos à disposição para fazer um carnaval seguro, fazer com que as famílias dessa grande festa popular brinquem com muita tranquilidade”, disse.

“Além de grande festa, tem toda uma economia que gira em torno dela, beneficiando desde o pequeno comerciante, o motorista por aplicativo, o taxista, à rede hoteleira, entre outros segmentos. Então, eu desejo que a população da Paraíba tenha um ótimo carnaval, que o turista se sinta em casa e que todos possam entender e respeitar o próximo — principalmente que os homens respeitem as mulheres, que entendam que não é não”, destacou o gestor paraibano, em referência à Campanha do Governo da Paraíba “Meu Corpo Não é Sua Folia”, que chega à sua sexta edição e tem como principal objetivo combater a importunação sexual durante os festejos carnavalescos na Paraíba.

Em seguida, o governador João Azevêdo se dirigiu até o Centro de Comando, onde conheceu mais detalhes de todo o esquema de segurança montado na Via Folia, que tem na tecnologia a maior aliada no combate ao crime durante o pré-carnaval de João Pessoa.

Além da presença física de centenas de policiais no meio dos foliões, um forte esquema de videomonitoramento foi montado em parceria com a Prefeitura de João Pessoa. As imagens são enviadas para os Centros de Comando e Controle (CICC) de João Pessoa, Campina Grande e Patos, possibilitando uma rápida ação das forças policiais em quaisquer ocorrências.

Durante a visita ao Centro de Comando, o governador João Azevêdo esteve acompanhado pelo secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Jean Francisco Nunes; pelo comandante-geral da Polícia Militar da Paraíba (PMPB), coronel Sérgio Fonseca; e pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Marcelo Araújo, entre outras autoridades.

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, ressaltou a importância da parceria com o Governo da Paraíba na realização do carnaval de João Pessoa.

“É com muita alegria, muita satisfação que aproveitamos essa cultura-raiz, que é o carnaval, para juntos — Prefeitura de João Pessoa, Governo do Estado, iniciativa privada — fazermos cada vez mais uma prévia carnavalesca melhor para quem mora na Capital, mas também para quem nos visita. E um dos resultados positivos dessa parceria é algo essencial para a nossa alegria, que é a segurança, que tem ocorrido em todos os eventos”, comentou.

A segunda noite do Folia de Rua foi marcada pelo desfile do Bloco Vumbora, puxado pelo cantor Bell Marques. O desfile estava marcado para as 22h. No entanto, por volta das 21h30, uma multidão já descia a Epitácio Pessoa ao som de sucessos como “Menina me dá o seu amor” e “Amor Perfeito”, cantados por foliões de todas as idades.

A estudante Marília Pereira aprovou a festa. “Está tudo maravilhoso. Bell é demais”. Sobre o esquema de segurança, foi enfática: “A presença da polícia dá a gente sensação de segurança e também faz com que um mal-intencionado pense pelo menos duas vezes antes de agir, sobretudo contra nós, mulheres”, comentou.

A alegria na Via Folia continua neste sábado (3) com os cantores Xand Avião (Bloco dos Atletas), Netinho ( Bloco Banho de Cheiro) e Alline Rosa e Ramon Schnayder (Bloco Tambiá Folia).

A segunda noite do Folia de Rua foi prestigiada também pelo vice–prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra; e pelos auxiliares da gestão estadual: Pedro Santos (Cultura); Rafaela Camaraense (Meio Ambiente e Sustentabilidade); Deusdete Queiroga (Infraestrutura); e Ronaldo Guerra (Chefia de Gabinete), entre outros.