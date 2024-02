Presidente da Ebserh assina ordens de serviços para ampliação do HUAC

Na manhã desta sexta-feira, 2, o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, Arthur Chioro, assinou as ordens de serviços para a ampliação do Hospital Universitário Alcides Carneiro.

A obra vai ser possível em função da doação da Prefeitura de Campina Grande de um terreno municipal para o HUAC. O termo de cessão do espaço foi assinado pelo prefeito Bruno Cunha Lima na última quarta-feira, 31.

O HUAC vai passar por reforma na ala de oncopediatria, que é a única ala pediátrica oncológica 100% SUS da Paraíba e a maior do estado Paraíba.

Também haverá reforma na central de abastecimento farmacêutico e a construção de um lactário. Com essa expansão, os setores internos também vão poder ser restruturados, como a UTI Adulta.

O terreno doado pela Prefeitura de Campina Grande tem 3.507 m2 e fica ao lado do HUAC. É neste espaço que será construído o lactário e serão alocados outros serviços, possibilitando a expansão de diversos setores.

O prédio, que completa 74 anos de fundação em 2024, vai receber também um projeto completo de acessibilidade.

O investimento será de R$ 4,3 milhões, com recursos do Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), de emendas parlamentares, e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

“Além de ampliar a oferta de serviços, vamos melhorar a qualidade e as condições de ensino, aprendizagem e pesquisa, já que se trata de um hospital universitário”, disse o presidente da Ebserh, Dr. Arthur Chioro.

“O HU presta um grande serviço a Campina Grande e à Paraíba. Temos tido a oportunidade de construir muitas parcerias com o HU. Em 2021 fizemos uma nova contratualização para ampliar os serviços, no valor de R$ 20 milhões, oferta de cirurgias, de exames, consultas especializadas. E hoje estamos comemorando essa ampliação. E isso está sendo possível graças à parceria com a Prefeitura. Formalizamos a doação desse terreno para que receba esse novo bloco e novos serviços. Essa área foi desapropriada em 2019 pelo então prefeito Romero Rodrigues e agora nós estamos fazendo a doação dessa área à UFCG, que em parceria com o HU vai construir esse bloco, vai ampliar serviços e ajudar a salvar vidas”, disse o prefeito Bruno Cunha Lima.

Estiveram presentes na solenidade o reitor da Universidade Federal de Campina Grande, professor Antônio Fernandes; a superintendente do HUAC, Dra. Paula Maia; o secretário de Saúde do Município, Carlos Dunga Júnior; a presidente da Sociedade Paraibana de Pediatria, Dra. Socorro Martins; o presidente da Câmara de Vereadores, Marinaldo Cardoso; a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Ângela Carvalho; o diretor técnico do Hospital HELP, Dr. Geraldo Antônio Medeiros; representantes dos hospitais universitários Lauro Wanderley (João Pessoa) e Júlio Bandeira (Cajazeiras), da agência do INSS de Campina Grande, da Associação Médica de Campina Grande e de vários sindicatos, pró-reitores e diretores de centros da UFCG.