O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, destacou o papel do Sinduscon-PB para o desenvolvimento da Rainha da Borborema e também para a geração de empregos na cidade.

“Campina Grande sempre esteve à frente do tempo no que diz respeito à construção civil e também tem ajudado, fruto dos empresários e trabalhadores locais, a projetar a Paraíba para um cenário extremamente competitivo”, afirmou o prefeito.

Bruno ressaltou a retomada dos investimentos do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, com ênfase na construção de casas populares.

“Estamos prestes a lançar o alvará autodeclaratório para construtores e empreiteiros que desejam construir casas de habitação popular possam ter acesso ao alvará em menos de 15 minutos”, disse.

Além disso, o prefeito falou sobre o planejamento do Maior São João do Mundo 2024.

