Notícias que repercutiram no noticiário do Paraibaonline

Confira abaixo as notícias que marcaram o noticiário político desta quinta-feira no Paraibaonline.

Lula defende regulação das redes sociais no Brasil

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/01/lula-defende-regulacao-das-redes-sociais-no-brasil/

CRM arquiva processo contra médico que agrediu a mulher em elevador

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/01/crm-arquiva-processo-contra-medico-que-agrediu-a-mulher-em-elevador/

Saiba quem foi o aluno que conquistou o 3º lugar no Sisu para o curso de medicina da UFCG

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2024/02/01/saiba-quem-foi-o-aluno-que-conquistou-o-1o-lugar-no-sisu-para-o-curso-de-medicina-da-ufcg/

Caixa d´água de 10 toneladas cai de uma carreta e interdita parte da BR 230 em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/01/caixa-dagua-de-10-toneladas-cai-de-uma-carreta-e-interdita-parte-da-br-230-em-joao-pessoa/

Serra Branca reage e vence o Pombal de virada no Amigão

https://paraibaonline.com.br/esportes/serra-branca-reage-e-vence-o-pombal-de-virada-no-amigao/

Plataforma de streaming que reúne filmes da Paraíba é lançada

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/02/01/plataforma-de-streaming-que-reune-filmes-da-paraiba-e-lancada/

Senador: governo vai perder novamente no plenário

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/02/01/senador-governo-vai-perder-novamente-no-plenario/

Vereador aconselha prefeito de Campina a recorrer à justiça

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/01/vereador-aconselha-prefeito-de-campina-a-recorrer-a-justica/

Jogo do Treze neste sábado será com ônibus com tarifa zero

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/01/jogo-do-treze-neste-sabado-sera-com-onibus-com-tarifa-zero/

João Azevêdo assina contrato de concessão do Rodoshopping do Cajá

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/01/joao-azevedo-assina-contrato-de-concessao-do-rodoshopping-do-caja/

Vendas no Salão do Artesanato da Paraíba ultrapassam R$ 3 milhões

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/01/vendas-no-salao-do-artesanato-da-paraiba-ultrapassam-r-3-milhoes/

Vídeo: vereador Olímpio Oliveira comenta sobre mudança de partido

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/01/video-vereador-olimpio-oliveira-comenta-sobre-mudanca-de-partido/

Vídeo: governador aprova pré-candidatura de secretário para prefeito de Campina

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/01/video-governador-aprova-pre-candidatura-de-secretario-para-prefeito-de-campina/

PSB superlota auditório na Plenária de Campina Grande. Veja imagens

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/01/psb-superlota-auditorio-na-plenaria-de-campina-grande-veja-imagens/

Vídeo: Helder Campos deixa presidência da Sinduscon-PB e faz balanço da gestão

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/01/video-helder-campos-deixa-presidencia-da-sinduscon-pb-e-faz-balanco-da-gestao/

“Obra redentora para a Saúde de Campina Grande”, diz governador sobre Hospital de Clínicas

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/01/obra-redentora-para-a-saude-de-campina-grande-diz-governador-sobre-hospital-de-clinicas/

“Tem que perguntar para Romero Rodrigues”, diz Azevêdo ao ser questionado sobre especulações

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/01/tem-que-perguntar-para-romero-rodrigues-diz-azevedo-ao-ser-questionado-sobre-especulacoes/

Nacional-P vence São Paulo Crystal e assume a liderança isolada

https://paraibaonline.com.br/esportes/nacional-p-vence-sao-paulo-crystal-e-assume-a-lideranca-isolada/

Superintendente da Suplan detalha início de obras do Hospital de Clínicas de Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/01/superintendente-da-suplan-detalha-inicio-de-obras-do-hospital-de-clinicas-de-campina-grande/

Vídeo: novo presidente da Sinduscon-PB elenca prioridades da gestão

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/02/01/video-novo-presidente-da-sinduscon-pb-elenca-prioridades-da-gestao/

Ator de 91 anos, refaz harmonização e revela felicidade

https://paraibaonline.com.br/fuxico/2024/02/01/ator-de-91-anos-refaz-harmonizacao-e-revela-felicidade/

Dias Toffoli suspende multa da Novonor, antiga Odebrecht

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/01/dias-toffoli-suspende-multa-da-novonor-antiga-odebrecht/

Petrobras reduz preço do gás natural

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/02/01/petrobras-reduz-preco-do-gas-natural/

Rede municipal de CG registra recorde no número de matrículas efetivadas

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2024/02/01/rede-municipal-de-cg-matriculas-encerradas-com-recorde-de-procura/

Advogado alerta sobre os itens pedidos na lista de material escolar

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2024/02/01/advogado-alerta-sobre-os-itens-pedidos-na-lista-de-material-escolar/

Senador é o parlamentar paraibano que mais se alinha às pautas do governo Lula

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/01/senador-e-o-parlamentar-paraibano-que-mais-se-alinha-as-pautas-do-governo-lula/

Em Campina: PF recebe extraditado da Argentina envolvido em esquema de pirâmide com criptomoedas

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/02/01/em-campina-pf-recebe-extraditado-da-argentina-envolvido-em-esquema-de-piramide-com-criptomoedas/

PF deflagra operação na PB contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/02/01/operacao-da-pf-na-pb-contra-trafico-de-drogas-e-lavagem-de-dinheiro/

Saiba o que é déficit orçamentário e o aumento da dívida pública do país

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/02/01/saiba-o-que-e-deficit-orcamentario-e-o-aumento-da-divida-publica-do-pais/

Procon de João Pessoa apreende carne e queijos em supermercados

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/01/procon-de-joao-pessoa-apreende-carne-e-queijos-em-supermercados/

Prédio abandonado à beira da BR-230 será revitalizado

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/01/predio-abandonado-a-beira-da-br-230-sera-revitalizado/

Governador e ministros entregam residenciais na Paraíba

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/01/governador-e-ministros-entregam-residenciais-na-paraiba/

Coluna Aparte, com Arimatéa Souza: “Se Jesus não voltar…”

https://paraibaonline.com.br/aparte/bruno-cunha-lima-se-jesus-nao-voltar/

Apostas esportivas: governo cria secretaria para fiscalização

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/01/apostas-esportivas-governo-cria-secretaria-para-fiscalizacao/

Novo ICMS: preços da gasolina e do diesel sobem nesta quinta-feira

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/02/01/novo-icms-precos-da-gasolina-e-do-diesel-sobem-nesta-quinta-feira/

Operação mira apenados que descumpriam medidas cautelares na Grande João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/02/01/operacao-mira-apenados-que-descumpriam-medidas-cautelares-na-grande-joao-pessoa/

Procon de João Pessoa notifica universidade para suspender cobrança de estacionamento

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2024/02/01/procon-de-joao-pessoa-notifica-universidade-a-suspender-cobranca-de-estacionamento/

Novo presidente do Sinduscon quer debater código tributário e taxas com a prefeitura

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/02/01/novo-presidente-do-sinduscon-quer-debater-codigo-tributario-e-taxas-com-a-prefeitura/

Leia também:

Veja as notícias que marcaram o noticiário desta quarta-feira

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/01/veja-as-noticias-que-marcaram-o-noticiario-desta-quarta-feira/