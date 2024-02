Ministério Público de Contas solicita auditoria na PMJP para investigar construções irregulares na orla

O Ministério Público de Contas da Paraíba (MPCPB) solicitou uma auditoria na prefeitura de João Pessoa em meio a denúncias de construções irregulares, popularmente conhecidas como ‘espigões’, na orla da cidade.

Segundo Luciano Andrade Farias, subprocurador-geral do Ministério Público, há a necessidade de uma investigação sobre a eficiência da Secretaria de Planejamento (Seplan) quanto à emissão de alvarás de construção para prédios que ultrapassam as alturas permitidas.

A representação contra a Seplan foi protocolada no Tribunal de Contas do Estado (TCE-PB) pelo MPCPB, incluindo não apenas a análise dos processos de emissão de alvarás, mas também uma avaliação da efetividade da fiscalização durante a execução das obras até a obtenção da licença.

O Ministério Público da Paraíba (MPPB) está conduzindo investigações paralelas sobre quatro prédios que já foram concluídos ou estão em construção, que ultrapassam as alturas máximas permitidas por lei. O MPPB recomenda a demolição dessas construções que violam as leis de zoneamento.

A legislação que rege a altura máxima das construções na orla envolve duas leis vigentes. A Constituição do Estado da Paraíba, promulgada em 1989, estabelece uma área de proteção de 500 metros a partir da “preamar de sizígia para o interior do continente”, com regras específicas para construção nessa zona.

A Lei Orgânica do Município de João Pessoa, de 1990, é mais restritiva que a legislação estadual, impondo limites ainda menores para a altura máxima das construções na orla.

Os inquéritos civis em andamento no MPPB estão sendo conduzidos com base nos princípios da ampla defesa e do contraditório, pautados em uma perícia ambiental. Em uma reunião recente, representantes do MPPB, da Secretaria Municipal de Planejamento, da Procuradoria-Geral do Município, do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-JP) e de construtoras discutiram os problemas e buscaram possíveis acordos.

A representação do MPCPB no TCE-PB ressalta a importância de averiguar não apenas a emissão de alvarás pela Seplan, mas também a eficácia da fiscalização durante a execução das obras. O objetivo é garantir a conformidade com as normas urbanísticas, evitando o desrespeito às leis de zoneamento e construção e assegurando a legalidade nas construções na orla de João Pessoa.