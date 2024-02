Defesa do Padre Egídio solicita 35 testemunhas para depor

A equipe de defesa do Padre Egídio de Carvalho, ex-diretor do Hospital Padre Zé, pediu à 4ª Vara Criminal da Comarca de João Pessoa a inclusão de 35 pessoas no processo em que o religioso é acusado de desviar aproximadamente 140 milhões em recursos da entidade filantrópica.

Entre os nomes solicitados estão o governador da Paraíba, João Azevedo, o secretário de Estado de Saúde, Jhony Bezerra, o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino (PSB), e o arcebispo do estado, Dom Manoel Delson.

A defesa alega que o Ministério Público da Paraíba (MPPB) deflagrou uma operação baseada em suposições, sem apresentar evidências comprovadas por perícias.

Segundo os advogados, as testemunhas convocadas contribuirão conforme o conhecimento que têm sobre o caso.