Advogado é nomeado o novo coordenador do Sine Municipal de Campina

O prefeito Bruno Cunha Lima nomeou o advogado Saulo Muniz como o novo coordenador do Sistema Nacional de Empregos – Sine Municipal de Campina Grande.

A nomeação foi publicada na última edição do Semanário Oficial do Município, na quinta-feira, 1 de fevereiro. Saulo Muniz já integrava a equipe da Prefeitura desde 2021, quando assumiu a coordenação do Procon, cargo que ocupou até outubro de 2023.

O novo coordenador do Sine Municipal tem a missão de executar o projeto de expansão e requalificação do órgão, que passará a se chamar Casa do Trabalhador.

A iniciativa visa fortalecer o trabalho entre o Sine e a Prefeitura, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico e social da cidade, oferecendo um futuro promissor aos trabalhadores de Campina Grande.

Para isso, Saulo Muniz terá que gerenciar os recursos do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que serão destinados à reforma da estrutura física, à construção de um laboratório de informática e à melhoria do atendimento aos trabalhadores e às empresas.

Além disso, ele será responsável por coordenar a intermediação das oportunidades de trabalho entre os profissionais qualificados e os empregadores do município.

PAo anunciar sua transição para o Sine-CG, Saulo Muniz destacou sua dedicação contínua ao serviço público: “É mais um momento de trabalho, como sempre foi em minha vida pessoal e profissional. O trabalho que vamos desenvolver no Sine-CG será feito com dinamismo, coragem, com olhos voltados para o cidadão que busca oportunidade de emprego e tudo será pautado na honestidade e fé em Deus”, disse.