Os profissionais da Vigilância Sanitária da Capital estarão atuando, a partir desta quinta-feira (01), na abertura oficial do Carnaval 2024 promovido pela Prefeitura de João Pessoa. A atuação tem como foco fiscalizar comerciantes ambulantes que estarão trabalhando com a venda de produtos alimentícios, para garantir a segurança alimentar dos foliões.

Além da abertura do Carnaval, a ação acontecerá em toda extensão da Via Folia, na Avenida Epitácio Pessoa, nesta sexta-feira (Blocos Vumbora e Cordão do Frevo Rasgado), sábado (Bloco dos Atletas e Banho de Cheiro), domingo (Virgens de Tambaú), na quarta-feira de fogo (Muriçocas do Miramar), no Bloco Cafuçu, na sexta-feira (9), no Centro Histórico da Capital e, além do Carnaval Tradição nos dias 10 e 11 de fevereiro.

De acordo com o gerente de Vigilância Sanitária de João Pessoa, Victor Viana, a participação do órgão em festividades de rua é essencial, uma vez que as ações fiscalizatórias visam promover e proteger a saúde da população, sendo capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde.

“Durante as ações, serão analisadas pelas equipes as condições higiênico-sanitárias do estabelecimento que fornece os alimentos, para que desta forma possa ser garantida a compra de um produto de qualidade e livre dos riscos de contaminação decorrentes de processos de manipulação inadequados”, explica Victor Viana.

A população também pode fazer sua parte, tomando os cuidados necessários para não consumir alimentos que possam causar danos à saúde. Para quem estiver nos blocos, é importante observar as condições e características dos alimentos.

“É aconselhado que os consumidores observem as características organolépticas dos alimentos antes de realizar a compra, que são àquelas que podem ser facilmente percebidas pelos sentidos humanos, visto que alterações de odor, cor, sabor, consistência e aparência podem facilmente evidenciar que eles estão impróprios para o consumo”, complementou.

As ações de fiscalização e orientação da Vigilância Sanitária fazem parte da rotina do serviço, mas são intensificadas em determinadas épocas do ano, como início do ano. Para isso, antes da ação que acontecerá durante os blocos, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde realizaram capacitações com comerciantes cadastrados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) para atuar no período do Carnaval.

Nesse início de ano, também foi realizada uma ação de verão, dentro do projeto ‘Amigos da Praia’, com os comerciantes da região da orla.

Denúncia – Em caso de constatação de não conformidades, o consumidor pode formular a denúncia na Vigilância Sanitária de João Pessoa, através do número de telefone 3213-7545; por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ ou por meio dos contatos da Ouvidoria Setorial da Saúde.

Atendimento – Em caso de infecção por algum alimento contaminado, o usuário pode ser atendido em uma das quatro unidades de pronto atendimento (UPAs) de João Pessoa, que atendem casos de urgência e emergência 24h por dia, todos os dias da semana. As unidades ficam localizadas nos bairros de Manaíra (UPA Oceania), Valentina Figueiredo (UPA Célio Pires de Sá), Cruz das Armas (UPA Augusto Almeida Filho) e Bancários (UPA Dr. Luiz Lindbergh Farias).